MASA 2022 : Le Mali représenté dans deux disciplines sur sept

Sur la liste officielle des groupes sélectionnés pour le Marché (IN) qui est prévue pour se tenir à Abidjan du 5 au 12 mars 2022, ils sont trois groupes d’artistes à représenter le Mali. Deux en « Art du cirque et de la Marionnette » et un en « Musique ».

Du 27 au 30 septembre 2021, le comité artistique international (CAI) du MASA a tenu à Abidjan sa réunion technique en vue de la 12e édition de l‘événement qui se déroulera du 5 au 12 mars 2022 à Abidjan autour du thème : « Les industries culturelles et créatives : le défi des contenus ».

A l’issue de ses travaux, le CAI a sélectionné : 32 groupes artistiques en musique ; 9 en théâtre ; 14 en danse : dont 4 en danse patrimoniale et 10 en danse contemporaine; 6 en slam et en lecture scénique ; 6 en humour ; 6 en arts du cirque et de la marionnette ; 5 en conte.

Au total, 78 artistes et groupes artistiques originaires de 23 pays ont été retenus dans la sélection officielle.

Sur les 7 disciplines retenues : Art du cirque et de la Marionnette, conte, danse, humour, musique, slam et théâtre, le Mali sera représenté dans deux. Ainsi en a décidé le CAI. Dans la catégorie « Art du Cirque et de la Marionnette, ce sont : la compagnie « Nama » et la compagnie « Sogolon » qui représenteront le Mali. Les spectacles retenus sont respectivement : « le chat pèlerin » et « le baptême du lionceau ».

Dans cette discipline, nous ne pouvons qu’espérer que nos représentants hisserons le drapeau du Mali comme ils l’ont fait lors du dernier Masa.

En musique, notre pays sera représenté par Samba Touré, un artiste qui s’est fait respecté sur différentes scènes musicales à travers le monde. A Abidjan, tout porte à croire que ce jeune disciple d’Aly Farka Touré saura donner le meilleur de lui-même au bord de la Lagune Ebrié.

Il faut dire que le CAI a étudié 801 dossiers de candidatures parvenus au siège du MASA.

Le directeur général du Masa, Patrick Hervé Yapi, et la présidente du CAI, Mme Amarteokor Amareifeo dans un communiqué publié le 30 septembre 2021, remercient tous les candidats pour l’intérêt qu’ils ont porté au MASA et saluent la qualité des propositions artistiques.

Amadou Sidibé

