Le Directeur Général de la CANAM, le médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, a débuté ce lundi 07 novembre 2022 une mission au RWANDA.

Il est accompagné de l’Agent Comptable, du Directeur de l’Administration et de la Gestion des Ressources Humaines, du Directeur de l’Appui aux Organismes Gestionnaires Délégués, du Directeur des Systèmes d’Information et de la Chef de Service Juridique et Contentieux.

Cette mission a pour objectifs de :

– comprendre le système de fonctionnement de la couverture maladie universelle du Rwanda ;

– comprendre le système de recouvrement des cotisations et les autres recettes de l’Assurance Maladie du Rwanda ;

– comprendre la gestion des comptes cotisants employeurs et employés ;

– comprendre l’exécution et la justification des dépenses liées à l’assurance maladie ;

– tirer un partenariat dynamique en termes de formation et d’appui conseil avec la structure chargée de la gestion de l’assurance maladie ;

– comprendre les différents outils du système d’information.

La délégation malienne a été reçue ce lundi à la coopération Rwandaise.

La Directrice des opérations de la coopération rwandaise a souhaité la bienvenue à la délégation malienne suivie d’une présentation de son service, son historique et l’agenda de travail étalé sur cinq jours.

Durant ce voyage, la partie malienne aura des séances de travail avec la RSSB ( Rwanda Security social board) , la Rwandaise de l’assurance maladie, la Caisse d’assurance maladie des militaires et agents des forces de sécurité.

Elle visitera également le centre de santé communautaire de la ville de Tare.

Des visites de sites historiques pour comprendre l’histoire récente du Rwanda sont également prévues.

CERCOM/CANAM

