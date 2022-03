L’Observatoire pour le Développement humain et durable et de Lutte contre la Pauvreté (ODHD/LCP) a tenu son 16e conseil d’administration, le vendredi 11 mars 2022. Selon son directeur, Bréhima Ballo, courant 2021, sa structure a réalisé des études sur la redistribution du revenu, la pauvreté, les inégalités, les questions de gouvernance, etc.

La 16e session du conseil d’administration de l’ODHD/LCP a eu lieu le 11 mars, sous la présidence d’Abdoulaye Maïga. Il avait pour but de valider le rapport d’activités 2021 et d’adopter le programme de travail et le projet de budget 2022.

Pour M. Maïga, en dépit d’immenses efforts déployés dans le domaine de la promotion du développement humain durable DHD au Mali, l’état de ces secteurs interpelle tous. Les défis sont : la problématique de la pauvreté multidimensionnelle au niveau des communes, le suivi régulier des indicateurs retenus dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, le lien changement climatique et développement durable, la formation des services sociaux de base dans le contexte de la Covid-19, la valorisation de la production statistique à travers les analyses dans le cadre d’études et recherches, …

« Il reviendra à l’observatoire, de trouver des solutions efficaces à travers des analyses approfondies de ses différentes thématiques afin de promouvoir un développement humain durable pour toutes les couches de la population malienne », a-t-il expliqué.

Selon le directeur général de l’ODHD/LCP, Bréhima Ballo, « notre mission principale est de réaliser des études et des recherches sur la pauvreté et le développement humain durable. Nous tenons notre 16e conseil d’administration pour valider le rapport d’activité et le rapport financier 2021 et le programme d’activité et le budget 2022 ».

Courant 2021, les réalisations majeures étaient le profil socio-économique de l’ensemble des communes du Mali. Par rapport à l’élaboration de ce programme, des informations ont été collectées par l’Institut national de la statistique et les directions régionales de la statistique dans toutes les régions du Mali, non seulement les informations ont été collectées dans l’ensemble des communes du Mali, mais aussi dans l’ensemble des localités du Mali.

« Nous avons aussi fait pour la première fois une étude de base sur la situation des personnes vivant avec un handicap avec un focus sur les enfants de 0 à 7 ans. Il y a d’autres études que nous avons réalisées notamment la distribution et la redistribution du revenu, sur la pauvreté, les inégalités, les questions de gouvernance et bien d’autres », a ajouté M. Ballo.

Aminata Agaly Yattara

