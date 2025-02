ŒUVRES SOCIALES : Le Président de la Transition aux côtés des veuves et sinistrés

L’équipe des œuvres sociales poursuit la remise de kits alimentaires au nom du Président de la Transition, dans le cadre du mois de Ramadan 2025. Ce mercredi 19 février 2025, elle a distribué des kits alimentaires aux veuves des camps militaires du Génie et de Kati, ainsi qu’aux victimes de l’incendie survenu le vendredi 7 février 2025 au marché de Kati.

Cette vaste opération de distribution témoigne de la solidarité et de la fraternité du Chef de l’État envers les plus démunis en ce début du mois sacré de Ramadan. Ainsi, 450 ménages, principalement des familles de militaires tombés sur le champ de l’honneur et des femmes victimes de l’incendie dévastateur du marché de Kati, ont bénéficié de ces kits alimentaires. Chaque kit était composé de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 50 kg de sucre et un bidon d’huile de 20 litres.

Le Conseiller spécial du Président de la Transition, M. Aguibou DEMBÉLÉ, a tenu à rappeler aux bénéficiaires qu’ils ne sont jamais seuls. « Cette aide est modeste, certes, mais elle est empreinte d’une profonde sincérité et d’un véritable esprit d’entraide du Président GOÏTA».

Les bénéficiaires, profondément touchés, ont exprimé leur reconnaissance. Mme Assan TRAORÉ, l’une des bénéficiaires, a témoigné : « Ce geste nous va droit au cœur. Nous formulons des prières pour le Président de la Transition et pour tout le peuple malien». Mme Nagnouma KONE, également bénéficiaire, a ajouté : « Que Dieu bénisse le Président Assimi GOÏTA, qui se bat jour et nuit pour la paix, la stabilité et la souveraineté du Mali. Nous prions pour la réussite de cette Transition ».

En cette période de Ramadan, où le partage et la solidarité sont au cœur des valeurs, ce geste du Président de la Transition rappelle que nul ne doit être laissé pour compte.

Par Présidence de la République du Mali

