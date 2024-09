Paix et réconciliation au Mali : Le Mouvement Tabalé appelle à un cessez-le -feu immédiat

Le mouvement Tabalé, plate-forme mondiale des acteurs du changement, appelle solennellement l’Etat malien, le Csp-Dpa et les Maliens versés dans le terrorisme à observer un cessez-le -feu immédiat sur toute l’étendue du Territoire national, pour permettre de créer les conditions idoines d’un dialogue entre les belligérants. Cet appel a été lancé, le 31 août dernier à la Maison de la presse, par ses responsables.

La conférence de presse avait pour thème : «rétablir la confiance entre les acteurs du nord, pour un dialogue en vue d’une paix durable». Le Mouvement Tabalé, selon son vice-président Souleymane Diarra, s’incline devant la mémoire de toutes les victimes des terroristes sur l’étendue du territoire du malien. «Les évènements du 25, 26 et 27 juillet à Tinzaouatène alertent le peuple malien entier sur le risque de faire du sahel une zone de confrontation de grandes puissances mondiales et de règlements de compte géopolitique»

Dans la déclaration lue par son responsable chargé des questions de Défense, de Sécurité et de la Protection Civile, Gaoussou Sène, le Mouvement Tabalé affirme que les énormes et prévisibles difficultés liées à l’application de l’ex-Accord pour la Paix et la Réconciliation (Apr) issu du processus d’Alger ont conduit à la reprise des hostilités dans le Nord du Mali en octobre 2023. «Cette partie de notre pays, déjà en proie à l’hydre terroriste et à l’économie criminelle, est ainsi devenue une zone de conflits acharnés, opposant à la fois l’Etat malien à des Maliens regroupés au sein de certains mouvements armés signataires de l’accord précité, à des Maliens qui ont viré dans le terrorisme »

Le Mouvement Tabalé réitère son soutien indéfectible aux Forces de Défense et de Sécurité, dans leur mission régalienne de lutte contre le terrorisme, et pour la préservation de l’intégrité territoriale du Mali. Il salue, félicite et encourage l’Etat malien dans la consolidation et le développement de sa coopération avec la Russie. Aussi, le Mouvement suggère le retrait pur et simple des troupes militaires russes du théâtre des opérations militaires dans le Nord du Mali, pour baisser les tensions entre parties maliennes en conflit avec l’Etat, et pour une réappropriation malienne et véritable de la problématique de la paix et de la sécurité. Tabalé lance un appel solennel à l’Etat, au Csp-Dpa et aux Maliens versés dans le terrorisme, à observer un cessez-le – feu immédiat sur toute l’étendue du Territoire national, pour permettre de créer les conditions idoines d’un dialogue entre les belligérants. Enfin, il sollicite un mandat de l’Etat malien, désignant le Mouvement Tabalé et les Réseaux Tabalé de l’Alliance des Peuples du Sahel et d’Afrique, comme facilitateurs de ces négociations devant conduire à ces pourparlers.

Drissa Togola et Rokia Coulibaly

