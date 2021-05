Plainte de Sam et SYLIMA contre RAS-BATH : Chouala s’insurge contre les magitrats

Le célèbre prêcheur les hommes de loi à lui réserver plus de place ainsi que ses adeptes car il ne va pas se taire

Le prêcheur Chouala Bayaya Haidara a réagi dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, dans laquelle, il exprime son mécontentement suite à la plainte des deux syndicats de la magistrature (SAM et SYLMA) contre le célèbre chroniqueur Youssouf Mohamed Bathily dit Ras-Bath.

Dans tous ses états, le guide spirituel, estime que trop c’est trop. Pour lui, les magistrats maliens ont toujours bénéficié du respect du peuple malien dans sa quasi-totalité. Mais commencent à dépasser les bords en emprisonnant chaque fois des citoyens sur le motif d’outrage à la magistrature. Il invite les autres leaders religieux à raisonner les magistrats, sinon son prochain combat sera contre ces derniers.

A la lumière des propos de Chouala Bayaya, on peut dire qu’il fait à son tour outrage aux magistrats lui-même. Le leader religieux a demandé aux magistrats de préparer plusieurs places dans la prison pour lui et ses nombreux adeptes, car il ne va pas se taire. ” Chaque fois les syndicats des magistrats arrêtent les paisibles citoyens puis les jettent en prison pour outrage à la magistrature sur du faux” a martelé Chouala Bayaya

Il soutient qu’il est temps que les Maliens se donnent la main contre toute injustice en écartant les divergences. Le prêcheur Chouala estime que la liberté d’expression est un droit aussi pour tout individu.

En ce qui concerne la plainte des syndicats de la magistrature contre les deux éminents avocats, Me Kassoum Tapo et Me Mohamed Ali Bathily, Chouala Bayaya dit qu’il ne s’interfère pas dans cette situation, car pour lui, c’est une affaire entre hommes de droit.”Ils connaissent tous le droit, on va assister à ce film” a -t-il déclaré.

Seydou Diamoutené

