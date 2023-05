Sous l’égide de son PCA, Kafogo Coulibaly, le mercredi 17 Mai dernier, le Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU-Mali) a tenu la 59ème session ordinaire de son Conseil d’Administration en présence de son Directeur Général, Fassery Doumbia, des membres du C.A et des Commissaires aux Comptes. Ladite société a réalisé un bénéfice net de 20.911.366.261FCFA malgré le contexte socio-politique et sécuritaire difficile.

Pendant cette session, il a été question, pour les administrateurs, d’examiner le budget avant son adoption et d’échanger sur d’autres questions diverses.

Dans son allocution, le PCA Coulibaly a affirmé que le conseil d’administration occupe une place prépondérante dans le système de gouvernance du PMU-Mali. Son rôle principal, dit-il, est de veiller aux intérêts de l’entreprise, des travailleurs, des partenaires et des actionnaires tout en se souciant des impacts de leurs décisions sur les parties prenantes. Avant de rappeler que la mission première d’un administrateur est de s’assurer de la pérennité du PMU-Mali avec comme objectif de créer de la valeur.

Le bilan élogieux d’un bénéfice de 20.911.366.261 FCFA en 2022

Selon lui, cette session est l’occasion pour eux de faire le bilan de l’année 2022 qui est élogieux. Pour la simple raison, qu’il fait ressortir un bénéfice net de 20.911.366.261FCFA malgré le contexte socio-politique et sécuritaire difficile. « En passant d’un bénéfice net de 6.397.712.441 FCFA en 2021 à un bénéfice net de 20.911.366.261 FCFA en 2022 (une hausse de 227%) soit une différence de 14.513.653.820 FCFA nous enregistrons un bénéfice record » s’est-il réjoui.

A ses dires, le total bilan passe de 34.744.968.050 FCFA en 2021 à 46.612.163.869 FCFA en 2022 (une hausse de 34,15%) soit une différence de 11.867.195.819 FCFA. Qu’au regard de ces résultats, le C.A adresse ses très vives félicitations à la Direction Générale avec mention spéciale au DG Fassery Doumbia pour les performances réalisées et exhorte ceux-ci à persévérer dans l’effort.

Avant de mettre terme à son propos, il a remercié le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou pour son soutien et son accompagnement ainsi que les Administrateurs, les Commissaires aux Comptes et l’ensemble du personnel et tous les partenaires de la société PMU-Mali.

Par Mariam Sissoko

