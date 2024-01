PMU-MALI : Plus de 57 milliards F CFA de masse partagée aux parieurs en 2023

Exactement 57 064 836 439 F CFA ! Telle est la faramineuse somme ronde distribuée aux parieurs maliens par la société du Pari mutuel urbain (PMU-Mali) détentrice exclusive des droits de tous les jeux de loterie en République du Mali. C’est dire que le PMU-Mali est venu pour soulager une frange importante de la population, assurer la stabilité sociale ; lutter contre le banditisme et le chômage.

Malgré la crise sécuritaire, socio-économique, financière et de trésorerie que vit le Mali, l’année 2023 a été plus ou moins rose pour tous les acteurs de la société PMU-Mali (Etat, actionnaires), plus particulièrement les parieurs dont le cas nous intéresse ici.

Pour preuves palpables, vérifiables et archivées, plus de 57 milliards de FCFA ont été partagés entre les audacieux qui ont misé sur des courses au courant de l’année. Ce n’est ni de l’argent volé, ni de l’argent escroqué.

Ce n’est pas tout : le plus gros gain cumulé est de 538 578 000 F CFA. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : en 2023, le plus gros rapport cumulé est de 481 000 000 F CFA.

Enfin, enfin, enfin : l’année 2023 a fait 3592 millionnaires parmi nos concitoyens.

Question légitime : quelle activité légale peut générer autant de richesses pour un Malien sans courir le moindre risque ? La réponse à cette interrogation situera largement sur le rôle, la place et l’importance du PMU-Mali dans la vie des Maliens et dans l’économie nationale. Cependant, ce résultat n’est pas tiré du hasard. Il résulte d’une politique de gestion savamment instaurée par l’actuelle direction générale et découle de l’évolution de la société ces dernières années. Le directeur général Fassery Doumbia nous l’a confié récemment dans une interview :

“De sa création à nos jours, le PMU-Mali a su se réinventer au rythme des évolutions technologiques et structurelles du secteur des jeux. La capacité d’adaptation aux mutations du secteur, l’aptitude à assimiler les nouvelles technologies et la faculté de renouveler continuellement son offre de service en intégrant les nouveaux produits émergents sur le marché ont permis au PMU-Mali de se placer comme une des meilleures loteries d’Afrique en termes de mobilisation de l’épargne publique et de collecte de ressources au profit de l’Etat. Le PMU-Mali est encore dans sa phase de croissance comme le témoigne l’évolution exceptionnelle de son résultat comptable et financier observée sur les trois dernières années. Cette évolution positive et substantielle de nos indicateurs de performance annonce un futur radieux avec l’implication de toutes et de tous”.

L’année 2023 a aussi marqué le 29e anniversaire de la société, un événement fêté par la direction générale avec beaucoup d’activités au menu. A ce sujet, Fassery Doumbia avait soutenu dans nos colonnes : “Ce 29e anniversaire est placé sous le signe de la résilience et de la solidarité. Nous dédions cette fête à l’Etat et à toutes les parties prenantes de PMU-Mali (personnel, revendeurs, partenaires et parieurs) qui portent cette société depuis bientôt trois décennies. Le PMU-Mali a su faire face au contexte socio-économique qui est le nôtre depuis 2020 grâce au soutien inconditionnel des plus hautes autorités du pays, à la fidélité de nos parieurs et à la résilience tant du personnel que des Revendeurs. Il est normal qu’on leur rende hommage après des années de dur labeur, de collaboration et d’investissement.

Par ailleurs, nous avons fait une jonction entre l’anniversaire de PMU-Mali et le mois de la Solidarité. Cette jonction permet au PMU-Mali d’asseoir un peu plus son statut d’entreprise citoyenne dans ces moments difficiles pour la Nation. A travers les actions citoyennes entreprises, nous accordons une place prépondérante à notre responsabilité sociale”.

El Hadj A.B.HAIDARA

