En réaction aux allégations ténues par le président du RECOMATEM, Dr Adama Traoré sur une chaîne de TV privée de la place contre l’Agence de communication (DFA com) et Orange Mali, le directeur associé de DFA, Amadou Moustaph Diop, a animé, le mardi 22 Mars dernier, dans la salle de conférence de son agence, un point de presse. Objectif: apporter des éclairages sur ces allégations ténues par le président du RECOMATEM, lors de sa médiatique intervention sur une chaîne TV de la place contre son agence et Orange Mali.

”Avec mon associé Fall, nous avions au début opté de répondre par le silence mais, après réflexion, il nous fallait justement faire ces précisions qui sont nécessaires car comme aimait à le répétait souvent l’écrivain russe Evtouchenko « quand la vérité est remplacée par le silence, le silence est un mensonge ». DFA que le Docteur Adama Traoré a qualifié d’être venu dans les bagages d’Ikatel a été crée en 1997 et Ikatel est arrivée en 2002. C’est donc suite à un appel d’offres international organisé en 2002, que DFA a été retenu, en même temps que deux (2) autres agences de communication : Panafcom du Mali et Mac cann Erickson du Sénégal pour participer au lancement de ses activités”, a expliqué Amadou Moustaph Diop, directeur associé de DFA com. Avant de rappeler que son agence DFA Communication est une société de droit malien, fondé par des maliens DIOP et FALL, au lieu de Ndiaye et Fall ou Diouf et Fall, annoncé lors de l’émission par le président du RECOMATEM. Il a aussi attiré l’attention des uns et des autres sur les tentatives funestes et machiavéliques de certains de nos compatriotes en mal de réussite, souvent dans une posture revancharde, animés d’une haine haineuse et viscérale d’attiser le feu de la division, du sectarisme.

”En réalité, le complexe qu’ils ont développé en leur fort intérieur les amène à croire que tout ce qui est professionnel, bien organisé ne saurait être de notre pays”, a-t-il déploré. Avant d’inviter le président du RECOMATEM, en ces termes ” Cher grand frère, vous pouviez simplement prendre l’initiative d’aller au Greffe du Tribunal pour savoir que DFA est une Société de droit malien, immatriculée et enregistrée au Mali depuis plus de 25 ans, fondée et développée par des Maliens DIOP et FALL, plutôt que des contrevérités et s’en prendre, dans la foulée, à d’honorables citoyens qui ont mis leur énergie et leur expertise au service de leur pays, le Mali”.

En terminant son intervention, le directeur associé de DFA a informé les journalistes qu’il a porté plainte contre le président du RECOMATEM, Dr Adama Traoré pour ces allégations tendant à ternir son image ainsi que son entreprise.

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs membres du GPAC dont le président Sidi Dagnoko et autres invités.

AMTouré

