La 2e conférence nationale du Mouvement Sabati 2012 a décidé de soutenir la candidature du président sortant Ibrahim Boubacar Kéita (IBK). Ils l’ont fait savoir hier mercredi lors de la clôture des travaux de ladite conférence. C’était au siège du Mouvement Sabati 2012 à Ouolofobougou.

Les résolutions de la deuxième conférence nationale du Mouvement Sabati-2012 sont désormais disponibles. Comme en 2012, le Mouvement Sabati-2012 a décidé de soutenir la candidature du président sortant Ibrahim Boubacar Kéita à l’élection présidentielle du 29 juillet prochain après avoir longuement réfléchi sur les avantages et les conséquences. « Après un long moment d’observation sur le comportement des différents mouvements politiques dans les journaux sur les réseaux sociaux, on a compris aujourd’hui que notre choix doit se porter sur quelqu’un qui incarne les valeurs qui sont pour nous des valeurs fondamentales pour la cohésion sociale de notre pays. Donc on a fait le choix de la continuité dans la certitude et non la rupture dans l’incertitude. Ce sont les raisons qui ont motivé le Mouvement Sabati-2012 à choisir le candidat Ibrahim Boubacar Kéita pour la présidentielle du 29 juillet prochain », a expliqué Moussa Boubacar BAH, Président du Mouvement Sabati 2012.

La conférence a aussi validé le mémorandum produit par le bureau national, qui définit la vision de développement du Mouvement pour le Mali. « Le Bureau national du Mouvement Sabati-2012, dans un mémorandum, a dégagé la vision du Mouvement sur le Mali. Qui se focalise sur dix points dont la gouvernance, la religion, l’agriculture, l’éducation, la recherche, l’économie,… Ce mémorandum a été accepté par la conférence », s’est-il réjoui.

En plus de ces points, cette conférence nationale a décidé à l’unanimité de mobiliser toutes les Maliennes et tous les Maliens pour l’élection de son candidat, Ibrahim Boubacar Keita par tous les moyens légaux. Pour l’intérêt supérieur de la Nation, la conférence a invité ses militants et sympathisants d’accepter les résultats des urnes du scrutin du 29 juillet prochain.

Youssouf Coulibaly

Commentaires via Facebook :