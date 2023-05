Afin de permettre aux femmes de connaître de façon objective le contenu du Projet de nouvelle Constitution, le Projet JDH/JHR, a initié le samedi 27 mai 2023 à la Maison de la Presse, une table ronde d’information à l’intention des organisations féminines de la société civile. Le Conseiller Administratif et juridique du Gouvernorat, M. Mango Konaté a présidé la cérémonie d’ouverture en présence de la facilitatrice Me Kadidia Sangaré et le responsable des Projets JDH au Mali, M. Moro Siaka Diallo.

Le calendrier officiel du référendum Constitutionnel a été annoncé par les autorités de la Transition, le 18 juin prochain les maliens devraient se prononcer sur ce Projet de nouvelle Constitution. Afin que les femmes ne soient pas en marge de cette étape importante de la vie de la Nation, le Projet JDH/JHR au Mali, a convié des organisations et groupements de femmes à une table ronde d’information sur le contenu du Projet de nouvelle Constitution. Ceci en vue d’améliorer la compréhension des femmes sur les prochains textes fondamentaux, ses propositions sur les droits humains ; les droits des femmes en plus des articles relatifs à la lutte contre les discriminations, les violences et la gouvernance inclusive.

« Cette table ronde est une initiative de JDH soutenue par NED afin de contribuer à surmonter les barrières liées à l’information qui, très souvent, ne favorisent pas l’inclusion, la participation et le leadership des femmes sur des questions d’intérêt général dans notre pays », a déclaré le responsable projets de JDH/JHR au Mali, M. Moro Siaka Diallo à l’ouverture de la séance. Et de préciser que la présente activité s’inscrit dans le cadre du Projet « Amplifier la voix des femmes à travers les médias en contexte de transition et réforme au Mali » qui vise à promouvoir et accroître l’inclusion, la participation et le leadership des femmes dans les réformes en cours de la Transition.

Procédant à la présentation, et faisant une rétrospective des activités du projet JDH, M. Diallo, dira que JDH est une organisation canadienne dont la mission est d’outiller et d’engager les journalistes et médias avec les organisations de la société civile et les décideurs publics en faveur de la promotion des droits humains. Ce travail de JDH passe par l’information crédible et le dialogue inclusif sur les questions relatives aux droits humains. Et, depuis 2021, JDH met en œuvre le Projet « Amplifier la voix des femmes à travers les médias en contexte de transition et réforme au Mali », et avec l’appui des structures et organisations professionnelles des médias, a –t- il indiqué.

Se consacrant au décryptage du Projet de nouvelle Constitution, la facilitatrice, Me Kadidia Sangaré dira : « Les droits de l’homme, singulièrement ceux de la femme sont garantis dans cette nouvelle Constitution ». Selon ses dires, cette nouvelle Construction conserve non seulement les acquis de celle de 1992 en matière de droits humains mais comporte surtout des dispositions favorables à la promotion des droits des femmes.

Entre échanges et contribution, cette tribune a été opportune pour les invités de débattre des obstacles et solutions d’inclusion, de participation des femmes aux activités électorales et d’accès à leurs droits civils et politiques, comme annoncé par M. Moro Siaka Diallo au début de la session. Au terme de la session, les femmes se sont engagées à mobiliser leurs militantes à la base pour une participation inclusive.

De son adresse, le Conseiller Administratif et juridique du Gouvernorat représentant le Gouverneur du District de Bamako, M. Mango Konaté, a vivement remercié JDH pour son initiative qui renforce les efforts de vulgarisation engagés par les autorités en vue d’une pleine participation des populations au vole référendaire. En effet, la table ronde visait également à informer les femmes sur le calendrier officiel du référendum et les préparer à participer librement au vote référendaire annoncé par les autorités de la Transition.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

