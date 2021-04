Propos défavorables de Ras Bath tenus à l’encontre de l’imam Dicko dans son émission ‘’ Grands Dossiers’’ : Les mises en garde de la CMAS contre le chroniqueur!

Acquitté le lundi 19 Avril dernier dans l’affaire de complot contre le Gouvernement et association de malfaiteurs et outrage au Chef de l’Etat et complicité, Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, à l’occasion de son tout premier numéro de la chronique ‘’les Grands Dossiers’’ après cette mésaventure, a tenu des mots désobligeants à l’encontre de l’imam Mahmoud Dicko, accusant être à l’origine de son arrestation et bien d’autres soucis socio-politiques du pays. Ainsi, le Bureau Exécutif National (B.E.N) de la Coordination des Mouvements, Association et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) à travers un communiqué à la date du 22 Avril a mis en garde le chroniqueur avant de l’inviter à la retenue.

« Allez-y dire au Colonel Daw, que Rasta est libre ! Allez-y dire à Wagué que Rasta est libre ! Allez-y dire à Badalabougou Dicko, que Rasta est libre !….. ». Tels ont été les premiers mots tenus par Mohamed Youssouf Bathily dès sa sortie de la MCA, avant d’affirmer qu’il fera descendre la foudre le mercredi 21 Avril au cours de son émission ‘’les Grands Dossiers’’.

Comme annoncé dans le feu de sa libération, Ras Bath, lors de son émission ‘’Les Grands Dossiers’’, n’a pas porté de gants pour tirer à boulets rouges sur l’imam Mahmoud Dicko.

Sur ce qu’il appelle lui-même ‘’des révélations’’, le chroniqueur pendant des dizaines de minutes a porté des accusations graves sur l’imam de Badalabougou, qu’il désigne être à l’origine de plusieurs affaires ayant entrainé le pays dans ce trou, cela en complicité avec certains dirigeants du pays.

Face à dérives verbales du chroniqueur, le BEN de la CMAS de l’imam Dicko, à travers un communiqué, l’a appelé à la retenue. « Le Bureau Exécutif National (B.E.N) de la Coordination des Mouvements, Association et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS), a appris avec stupéfiant les allégations mensongères du chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath dans son émission ‘’les Grands Dossiers’’ du mercredi 21 avril 2021 sur la personne de son parrain le Dr. Cheich imam Mahmoud Dicko » dit ce communiqué.

Dans cet écrit, cette organisation soutenant les idéaux et les actions de l’imam Dicko, déclare prendre acte et invite l’activiste à la retenue et au respect du code de déontologie et de l’éthique de la profession dont il se réclame (journalisme). Tout en restant respectueux de la liberté d’expression et d’opinion, mentionne le document, la CMAS prend en témoin l’opinion nationale et internationale pour avoir mis en garde M. Bathily. « Le B.E N de la CMAS toujours dans la vision de son parrain, demande à ses membres et sympathisants de rester derrière les valeurs morales du Cheikh imam Mahmoud Dicko en prônant la paix et la cohésion entre tous les fils du pays » conclu ce communiqué.

Au regard de la tournure dont les sorties de Ras Bath sont en train de prendre, il n’est pas exclu de voir le chroniqueur trainer devant la justice bientôt pour une énième fois. Ce qui est sûr, la guerre est maintenant déclarée entre le chroniqueur et l’imam ? Affaire à suivre !

Par Mariam SISSOKO

