Dans le cadre des activités du 8 mars (fête de la femme), les femmes de la région de Kayes en collaboration avec le Front d’actions pour la région de Kayes (FARK) ont fait une importante donation aux familles des cheminots, le samedi 23 mars 2019 à la gare ferroviaire de Bamako. Ce don est composé de 2 tonnes de riz, 10 bidons d’huile de 20 litres, 10 cartons de pâte alimentaire, 10 pièces de pagne de 8 mars et de une enveloppe symbolique de 250 000 FCFA.

La cérémonie de remise de don a enregistré la présence du porte-parole du Collectif des femmes des rails, Mme Dembélé Oulématou Sow, en présence du président du FARK, Mamedy Dramé, de Mahamane Thienta du Sytrail (syndicat des travailleurs du rail) et d’autres personnalités. Dans son allocution, le président du FARK, Mamedy Dramé a déploré les difficultés que vivent les cheminots.

A cet effet, il a invité le gouvernement à faire tout pour la reprise du trafic du train. La porte-parole du Collectif des femmes des rails, Mme Dembélé Oulématou Sow abonde également dans le même sens en faisant savoir qu’il y a déjà plusieurs mois que les cheminots ont entrepris des actions vigoureuses pour réclamer leurs droits, parmi lesquelles, la grève de faim, qui a entrainé des décès regrettables, ayant conduit à l’enseuillement des familles. Selon elle, cette situation de précarité perdure à présent et continue de faire ravage.

Conscient de ce fait, le Collectif des Femmes des Rails en collaboration avec le Front d’actions pour la région de Kayes (FARK) a mis à profit le 08 mars, journée internationale de la Femme pour procéder à une importante donation. Selon Mme Dembélé Oulématou Sow, ce don est purement social, solidaire, et humanitaire. « Ce geste symbolique composé de 2 tonnes de riz, 10 bidons d’huile de 20 litres, 10 cartons de pâte alimentaire, 10 pièces de pagne de 8 mars et de une enveloppe symbolique de 250 000 FCFA, est certes modeste, mais représente pour nous enfants des rails, une très grande signification, puisque qu’ayant permis de nous retrouver en famille, ce soir. Nous profitons de cet instant solennel, pour lancer un cri de cœur au Gouvernement et à toutes les bonnes volontés, afin d’apporter leur concours à la résolution de cette situation regrettable qui n’a que trop perdurer et de faire de leur mieux pour rétablir le trafic ferroviaire, afin de mettre fin à cette détresse humanitaire », a-t-elle conclu.

Pour sa part, Mahamane Thienta du Sytrail a vivement remercié les donateurs pour leur acte de générosité.

Aguibou Sogodogo

