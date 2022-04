Le directeur nationale de l’hydraulique, Dioro Bocoum ; le conseiller technique du ministère de l’Energie et de l’Eau, représentant du ministre de la tutelle, Seydou Lamine Traoré, étaient face à la presse pour rendre compte de la participation de notre pays au 9ème forum mondial de l’eau, tenu à Dakar, du 21 au 27 mars 2022. C’était à l’hôtel de l’Amitié, en présence des différents acteurs de l’Eau, le mardi 13 avril 2002.

Ce forum mondial a regroupé plusieurs pays venus de tous les continents où notre pays était très fortement représenté, selon le directeur de l’hydraulique, Dioro Bocoum. Selon lui, ce fut un coup de maître pour le Mali qui était parmi les 4 pays en Afrique ayant bénéficié d’un stand à la hauteur de l’événement, en compagnie du Niger, du Sénégal et du Maroc. Ce fut un panel de haut niveau de 8000 participants où le secrétaire général du ministère de l’Energie et de l’Eau, Sounsourou Dembélé, a conduit la délégation malienne. Selon le conseiller technique, représentant le ministre, ce forum fut un enjeu majeur pour le Mali qui a reçu plus de 200 visiteurs dans son pavillon. Il a indiqué que ce forum avait pour objectif d’exposer sur des thématiques concernant le secteur de l’eau, les financements des projets, un forum qui a fait des recommandations très importantes. Dans son intervention, le directeur de l’hydraulique, un des panelistes de cette 9ème conférence, a tout d’abord fait savoir que notre pays a reçu la visite des présidents du Sénégal, Macky Sall ; de son homologue de la Guinée-Bissau ; de celui de la Mauritanie et du Congo Brazzaville, ainsi que du haut représentant de l’OMVS, notre compatriote Hamed Diane Sémega, lequel a reçu le grand prix d’honneur. Il dira que la visite des stands maliens a été suivie de sessions thématiques qui ont permis au Mali d’avoir des annonces de financements de projets en faveur du secteur de l’eau. Des sessions ont été tenues par rapport à la nutrition : Journée du Mali « Eau du Mali ». Le bassin du Niger regroupe 9 Etats, celui de l’ABF : 6 Etats ; les PTF. Ces Etats ont signifié leur soutien au Mali. Lors de la journée du Mali, l’accroissement du financement du secteur de l’Eau ; la mobilisation des ressources pour assurer la paix et le développement ; l’invitation des privés à plus d’initiatives ; le soutien des initiatives ; encourager l’Etat à aller vers l’intégration, sont entre autres thèmes exposés et discutés. Il a indiqué que cinq (5) points ont sanctionné la déclaration finale, à savoir, garantir le droit à l’eau et à l’assainissement ; garantir la disponibilité de la ressource et de la résilience ; assurer les financements adéquats ; assurer une gouvernance inclusive de l’Eau ; le renforcement de la coopération. Selon le directeur de l’hydraulique, le 9ème forum fut un succès, car le Mali a eu l’annonce de la banque mondiale qui s’est engagée par rapport à la sécurité de l’Eau. Et, il a fait savoir qu’à la session du G5 sahel, l’AFD et la BAD se sont engagées à créer une banque de 30 milliards de FCFA pour faire face à l’accès à l’Eau au Mali. Enfin, le directeur à réaffirmé que ce forum fut un franc succès.

Fakara Faïnké

