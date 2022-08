Sous la présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement Dr. Choguel Kokalla Maïga, s’est déroulée ce lundi, 1er août 2022, à l’hôtel Radisson Collection de Bamako, la cérémonie d’ouverture de la Réunion de niveau décisionnel (RND) des parties signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation (APR) issu du processus d’Alger. C’était en présence du ministre de la Réconciliation nationale, de la Paix et la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation le colonel-major Ismaël Wagué, les représentants des parties signataires, la Médiation internationale et la Communauté internationale.

Cette rencontre bilatérale de cinq jours entre les parties maliennes sur certains aspects de la mise en œuvre de l’Accord est un moment privilégié pour affiner les points de vue des parties maliennes sur certains aspects de la mise en œuvre de l’Accord dont les questions relatives au DDR et aux réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle.

Selon le ministre Wagué, la présente RND s’inscrit en droite ligne des recommandations de la première Réunion de niveau décisionnel, tenue les 08 et 09 Février 2021 à Bamako, ayant pour objectif global de diligenter la mise en œuvre des actions prioritaires de défense et sécurité de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, conformément à la Feuille de route actualisée du 18 Décembre 2020.

En effet, ajoute le ministre de la Réconciliation, sur la base des conclusions de la première Réunion de niveau décisionnel ci-haut citée, nous avions annoncé en perspective lors de la quarante cinquième session (45ème) du CSA, l’organisation de la présente réunion, afin de déboucher sur des solutions visant à redynamiser la mise en œuvre de l’Accord.

‘’La présente réunion vise essentiellement à créer les conditions nécessaires pour entamer le DDR global et s’accorder sur les réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. Pour ce faire, nous procèderons aux discussions relatives à la répartition des quotas à l’intégration des ex-combattants dans les corps constitués de l’Etat y compris au sein des forces armées et de sécurité, au mécanisme de gestion du cas des hauts cadres civil et militaires des mouvements et enfin, de convenir des réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle’’, explique le ministre Wagué.

Prenant la parole pour le discours d’ouverture, le Premier ministre, Chef du Gouvernement Dr Choguel Kokalla Maïga dira que les participants à cette rencontre devront «se focaliser sur certains aspects de la mise en œuvre de l’accord que nous voulons intelligente, stratégique, et porteuse de solutions pour permettre à tous les Maliens et à toutes les Maliennes de cheminer ensemble dans la voie de la paix durable, de la stabilité, de la cohésion nationale et du vivre ensemble ».

Le Chef du Gouvernement a rappelé que la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger constitue une des priorités majeures du Président de la Transition et du Gouvernement.

