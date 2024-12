Dans le cadre des 16 jours d’activisme (25 novembre-10 décembre) contre les violences faites aux femmes et aux filles, Solidaris​223 et Sankorelabs ont organisé le 6 décembre 2024 une causerie-débat sur les violences faites aux femmes. Des débats rehaussés par un focus sur les moyens de les aider à s’en libérer.

Animée le vendredi 6 décembre 2024 à la Maison de la Femme de Sabalibougou, la causerie-débat organisée l’Association Solidaris223 et Sankorelabs a été présidée une représentante de la directrice nationale de la promotion de la femme. L’événement a réuni 16 organisations de la société civile et a bénéficié du financement de Sankorelabs. «Cette initiative reflète notre engagement collectif à sensibiliser et à mobiliser contre les violences basées sur le genre», a déclaré la présidente de Solidaris223, Mme Dicko Aminata Dicko qui a animé la causerie-débat de «manière interactive et engageante».

A la fin des échanges fructueux et très enrichissants, la présidente n’a pas manqué d’adresser les sincères remerciements de son association à Sankorelabs pour son précieux appui financier ainsi qu’à la Direction nationale de la promotion de la femme pour avoir mis à sa disposition un cadre propice aux échanges. Pour la présidente Aminata Dicko, tirant le bilan, «ces 16 jours d’activisme ont été riches en engagements et en actions concrètes pour dénoncer et lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Entre interventions sur des plateaux télévisés, causeries débats, participation à des panels de discussion où les voix des survivantes et des militants ont été mises en avant, et une campagne digitale percutante pour sensibiliser un large public, nous avons porté haut le message de justice et de dignité».

Ensemble, a-t-elle souligné, «nous avons démontré que le changement est possible. Chaque voix compte, chaque action a un impact, aussi petit soit-il». Et de souhaiter, «continuons à nous mobiliser, à croire en une société où chaque Femme et chaque Fille peut vivre librement, sans peur ni violence». La présidente de l’association Solidaris223 a conclu en rappelant que «le chemin est encore long, mais unis, nous arriverons à construire un avenir meilleur. Gardons espoir, car l’espoir est le début de chaque victoire».

Par ailleurs, dans le cadre de son «Projet opération froid», Solidaris223 a remis 5 colis d’habits à l’ONG-Association Tamsadhalt qui intervient dans le village d’Ediar, situé dans la commune de Razelma, cercle de Goundam (Tombouctou). La remise officielle a eu lieu le dimanche 8 décembre 2024. Selon le secrétaire général de l’association, M. Halachi Maïga, «ce projet vise à collecter des habits et des chaussures pour les enfants et les adultes vivant dans des zones très reculées, où les populations sont particulièrement vulnérables face aux rigueurs du froid et aux conséquences des récentes inondations». À travers cette initiative, a-t-il ajouté, «nous renouvelons notre engagement à améliorer les conditions de vie des plus démunis et à renforcer l’esprit de solidarité envers les populations en difficulté».

Solidaris223 a tenu à exprimer sa reconnaissance aux «personnes de bonne volonté qui soutiennent cette collecte depuis plusieurs années». Et cela d’autant plus que, a insisté M. Maïga, «leur générosité et leur solidarité permettent d’apporter une aide concrète et précieuse à des communautés isolées qui en ont grandement besoin». La solidarité est une précieuse chaîne dont chacun élément à une valeur inestimable.

