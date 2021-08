Soutien aux enfants des militaires tombés au front : FPR Malika Family fait parler son cœur à 100 enfants à hauteur de 3.195.000 Fcfa

La Force Patriotique pour la Renaissance (FPR-Malika Family) continue avec l’exécution de son programme d’activités 2020-2021 à l’endroit des enfants des soldats tombés au front. Pour la circonstance, le jeudi 05 août 2021, dans l’enceinte de la Direction du Service social des armées, sise à Dar Salam, la Force Patriotique pour la Renaissance (FPR-Malika Family) a procédé à la remise d’un important don, pour la troisième fois cette année, aux enfants des soldats tombés au front. Le don, composé de 100 sacs de riz, 100 enveloppes contenant chacune 15 000 Fcfa pour 100 enfants des militaires décédés au front, a été remis par Amadou Dembélé, représentant la FPR-Malika Family, au Directeur général du service social des armées, colonel Mohamed Fofana. La valeur du don est estimée à 3 195 000 Fcfa, soit 1 695 000 pour le riz, et 1 500 000 FCFA pour les enveloppes.

Selon le colonel Mohamed Fofana, la crise multiforme, très complexe que travers notre pays a engendré de nombreuses pertes en vie humaine parmi nos porteurs d’uniformes et civils. Ce phénomène, dit-il, est à l’origine de la détresse dans beaucoup de familles de nos victimes. Mais grâce à la volonté manifeste de braves hommes et femmes qui ont choisi volontairement d’appuyer ces familles à travers la direction du service social des armées, notamment la force patriotique pour la renaissance (FPR Malika Family), se réjouit le colonel Mohamed Fofana, l’espoir renait. C’est ainsi que, indique le colonel Fofana, je prends la parole au nom de la hiérarchie militaire, au nom des bénéficiaires et à mon nom propre pour magnifier cette cérémonie de donation qui s’inscrit dans le cadre des activités de la FPR Malika Family en faveur des 100 enfants parrainés couvrant ainsi leur planification pour l’année 2020-2021.

Selon le directeur du service social des armées, cet accompagnement a permis aux enfants de passer dignement cette année scolaire et d’obtenir de bons résultats. C’est pour cette raison, ajoute le colonel Mohamed Fofana, que je présente toutes mes félicitations aux enfants, explicitement aux mamans, et aussi remercie nos partenaires pour tous les efforts financiers et matériels consentis pour la cause des enfants. « Ce geste noble dénote l’intérêt que le FPR éprouve à l’égard des enfants des victimes de la crise », conclu le colonel Mohamed Fofana.

A rappeler que la FPR Malika Family était au sein du service social des armées lors des fêtes de ramadan et de tabaski dernières. Elle a habillé 150 enfants des soldats tombés au front lors de la fête du ramadan et leur a remis une enveloppe symbolique de 15000 Fcfa lors de la Tabaski. En janvier dernier, les enfants des militaires tombés au front ont bénéficié, de la part de la FPR Malika Family, des dons composés de Kits scolaires, de l’aide alimentaire, des soins médicaux de base, d’un suivi scolaire jusqu’au baccalauréat.

A savoir également que la FPR Malika Family a pour objectifs de contribuer à améliorer la gouvernance locale par le biais de la veille citoyenne et renforcer l’Etat de droit avec des actions ciblées dans les pays en voie de développement, l’Afrique en général et le Mali en particulier; de contribuer à améliorer l’accès à l’éducation des enfants ; favoriser l’intégration sociale et professionnelle des plus vulnérables. L’association se fixe également comme objectif de promouvoir la culture, la santé et le sport.

Hadama B. Fofana

