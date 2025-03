Suite à la mise sous mandat de dépôt de leurs deux Camarades : Le SYNABEF décrète contre l’EDM et les structures étatiques

Deux agents d’ECOBANK ont été placés sous mandat de dépôt le vendredi 7 mars dernier après leur interpellation par le Pôle Economique et Financier suite à une question de transmission des messages SWIFT (garanties). Face à la situation, après une réunion extraordinaire tenue le samedi dernier, le Syndicat National des Banques, Assurances, Etablissements Financiers, Microfinances et Commerces du Mali (SYNABEF) décide, entre autres, l’arrêt immédiat de tout transfert des garanties de la Société EDM-SA, des structures publiques et parapubliques jusqu’à nouvel ordre.

La solidarité corporatiste chez les banquiers n’a pas son pareil au Mali. Pour preuve, depuis les premières heures de l’interpellation de ces banquiers, les militants et militantes de SYNABEF ont répondu présent pour soutenir leurs camarades afin de clamer leur libération. Ce, en passant par la tenue d’une Assemblée Générale, d’un sit-in le 6 mars dernier et d’une réunion extraordinaire des membres du Bureau SYNABEF conclue par un communiqué.

En effet, à l’issue de la rencontre, les membres du Bureau SYNABEF affirment que leurs camarades ont agi en toute conformité avec la réglementation bancaire et des procédures d’Ecobank en transmettant des messages SWIFT (Garanties) qui leur ont coûté l a prison. « La Direction générale, le Groupe Ecobank et l’APBEF sont formels sur la régularité des opérations en question » assure le Communiqué.

Ainsi, après examen de la situation, ils décident l’organisation d’un sit-in de 2 heures à savoir de 8h à 10h devant toutes les banques (Bureaux, Agences et Sièges de l’intérieur et de l’extérieur) du lundi 10 au mercredi 12 mars 2025 et l’arrêt immédiat de tout transfert des garanties de la Société EDM-SA, des structures publiques et parapubliques jusqu’à nouvel ordre. Et ont sollicité l’ensemble des travailleuses et travailleurs du Bureau Syndical de la Section des Banques au respect strict du mot d’ordre. Une crise de plus et qui tombe au mauvais moment (période de Ramadan) entre l’Etat et le secteur bancaire.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :