Le Groupe Africa Development Solutions (ADS), multinationale panafricaine à fort impact, présent dans plus de 20 pays et 7 secteurs d’activités, a officiellement lancé sa filiale West Africa Commodities (WAC) dédiée au négoce et à la transformation de produits agricoles.

ngagé dans la transformation locale des ressources africaines, le Groupe a pour ambition de devenir un acteur majeur dans le négoce, la production et la vente de matières premières en Afrique de l’Ouest.

Basée en Côte d’Ivoire, l’une des puissances agricoles du continent, West Africa Commodities (WAC) est une joint-venture entre ADS Group et Prime Prestige Import-Export, une société fondée par l’entrepreneur agroalimentaire ivoirien Mohamed-Adnane Achirou. Elle vise à développer des projets de production, de transformation locale et de commerce de matières premières – comme le caoutchouc naturel, la noix de cajou, l’huile de palme ou le bétail – de manière durable et responsable. “Investir dans la production et la transformation locale de nos matières premières est fondamental pour l’autosuffisance locale et le leadership international de l’Afrique.

Le potentiel est immense et nous sommes fiers de ce lancement, qui reflète l’engagement d’Africa Development Solutions à contribuer au bien-être économique et social des populations africaines par des solutions innovantes et durables”, a déclaré Samba Bathily, PDG du Groupe Africa Development Solutions (ADS).

West Africa Commodities (WAC) est également présent en Guinée. L’entreprise contribue au renforcement des capacités nationales de production agricole, à l’employabilité, à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes à travers les opportunités d’emploi qu’elle offre.

“Nous plaçons les communautés locales au cœur de notre développement, avec la conviction de la firme que les Africains sont capables de relever tous les défis qui se présentent à eux.

C’est pourquoi nous accordons une grande importance à la mise en place de partenariats gagnant-gagnant, durables et inclusifs et à la promotion de l’expertise agricole locale, comme en témoignent les choix stratégiques de West Africa Commodities”, a conclu M. Mohamed-Adnane Achirou, directeur général de West Africa Commodities (WAC).

Avec le lancement de West Africa Commodities, le Groupe ADS réaffirme sa position d’acteur industriel incontournable en Afrique, doté d’une importante capacité de projection financière et technique. Pour rappel, le Groupe est présent sur plus de 20 marchés africains et est actif dans les secteurs suivants : finance et assurance, énergie et eau, immobilier et hôtellerie, industrie, agriculture et logistique ; télécommunications, médias et divertissement, distribution et franchise, santé et éducation.

ADS Group

ADS Group (Africa Development Solutions) est une multinationale panafricaine à fort impact économique, social et culturel. Le Groupe conçoit et met en œuvre des solutions innovantes et durables pour les entreprises et organisations africaines, tout en investissant dans divers secteurs stratégiques de l’économie locale. Actuellement présent dans différents secteurs tels que la finance, l’énergie, l’immobilier et l’hôtellerie, l’agriculture, les télécoms, la santé, l’éducation, le Groupe représente plus de 700 employés dans 18 pays africains pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 240 millions de dollars.

West Africa Commodities (WAC)

West Africa Commodities est une société panafricaine spécialisée dans la transformation et la commercialisation de matières premières agricoles. Elle se positionne comme un acteur engagé dans le développement de cultures et d’entreprises responsables.

Motivée par l’ambition de s’imposer comme un leader – éthique – du secteur, West Africa Commodities travaille en étroite collaboration avec les petits agriculteurs et les grands industriels basés en Afrique de l’Ouest. Enfin, l’entreprise est également présente en Guinée, où elle contribue au renforcement des capacités de production agricole nationales, à l’employabilité, à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes via les opportunités d’emploi qu’elle propose. Afrimag

