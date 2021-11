Transition au Mali : La Synergie 22 appelle au consensus

La Synergie des Organisations de la Société civile pour les Elections au Mali (Synergie 22), a organisé une conférence de presse le week-end dernier à la Maison de la Presse. Elle appelle au consensus pour la bonne marche de la transition au Mali.

La transition au Mali peine de plus en plus dans sa bonne marche. Des divergences existent sur plusieurs questions à savoir, les Assises nationale pour la Refondation, la relecture de la loi électorale, la prorogation dans la transition, entre autres. « On proroge la transition d’un côté », « respect strict des 18 mois d’un autre ». C’est dans ce brouhaha que la Synergie 22 avec à sa tête Dr. Ibrahim Sangho et Abdoulaye Guindo de Doniblog, a appelé au consensus.

« Il faut un consensus pour le Mali », est l’appel solennel que la Synergie a lancé à l’endroit des autorités politiques maliennes. « Même si le gouvernement doit se rabaisser auprès des autres, il le faut pour obtenir ce consensus », a clamé Abdoulaye Guindo de Doniblog. Il s’agit d’accélérer, selon la Synergie 22, les reformes nécessaires de fin de transition dans un véritable consensus politique pour le respect des engagements pris.

Les autorités, selon Sangho doivent respecter l’engagement pris dans la Charte de respecter les 18 mois de la Transition. « Il n’est opportun pour personne de continuer à ne pas respecter nos engagements. Il faut apprendre à respecter nos engagements », a préconisé, Dr. Sangho. Il signale que certaines modifications de la loi électorales seraient impossibles en la période indiquées. Car, pour lui, ces modifications auraient pour corollaire, la révision de la Constitution, la charte des partis politiques et autres.

La Synergie reste optimiste à la possibilité du respect du délai. « Techniquement, c’est toujours possible de pouvoir organiser les élections aux dates prévues », a lancé Dr. Sangho. Il suffit le consensus, que la Synergie prône autour des grands axes, Assises de la Refondation et relecture des lois électorales pour la publication d’un chronogramme précis et l’organisation des élections pour mettre fin à la transition.

Koureichy Cissé

