Transports et infrastructures : La ministre Dembélé Madina Sissoko insuffle un nouveau souffle au secteur !

Depuis sa nomination au poste du ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dembélé Madina, connu pour son sérieux dans le travail, son sens élevé de responsabilité et sa capacité de management, a insufflé un souffle nouveau aux transports.

En terrain connu puisqu’en dehors de son diplôme d’ingénieur de Génie civil, Mme Dembélé Madina Sissoko a également comme vocation la conception et le suivi technique des projets de construction de bâtiments et travaux publics. C’est donc disposant d’une connaissance approfondie et d’une compétence confirmée en matière des transports et infrastructures qu’elle est en train de mener avec grand succès la tâche à lui confiée par les plus hautes autorités de la Transition. En un laps de temps, elle a insufflé un souffle nouveau au secteur des transports et des infrastructures. Infatigable travailleuse, Madame Dembélé, qui ne badine pas avec le travail bien fait, est tout le temps sur le terrain. C’est ainsi qu’elle a fait récemment une descente musclée à Yirimadjio pour décongestionner la circulation et donner un coup d’accélérateur dans l’exécution des travaux d’aménagement de l’échangeur au croisement de la RN6 qui a pris du retard.

Un retard qui a causé beaucoup de désagréments aux passagers qui expriment chaque jour leur ras-le-bol. Madame Dembélé a mis fin à leur souffrance suite à sa visite sur le chantier. Sur place, elle a instruit à l’entreprise de respecter son engagement à terminer les travaux d’ici à fin octobre prochain.

Très dynamique, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures s’est également transporté, la semaine dernière, sur les lieux de l’accident survenu à Zambougou. Cet accident qui a couté la vie à 41 personnes et fait des blessés graves. C’est d’ailleurs sous son regard que beaucoup de blessés ont été transportés à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Après avoir porté assistance aux blessés, le ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, a déclaré que le Gouvernement du Mali prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent, invitant les transporteurs au respect strict des règles de la circulation routière. Un deuil national de 3 jours a été d’ailleurs décrété à la mémoire des victimes de cet accident causé par un car,entré en collision avec un camion de 10 tonnes.

En tout cas, c’est à juste titre que Madame Dembélé Madina Sissoko a été nommée ministre des Transports et des Infrastructures. Ingénieur de Génie civil au parcours exceptionnel, cette battante, nantie d’une grande expérience, est en train de laisser ses traces par le sérieux et le travail bien fait. Très allergique au mauvais travailleur, elle a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’inspecteur du trésor Issa Synayoko pour faute professionnelle grave et insubordination. Une preuve de sa rigueur et de son exemplarité.

La suspension de ce dernier qui se croyait au-dessus de sa hiérarchie a été saluée d’ailleurs par la majorité des travailleurs du Département des Transports et des Infrastructures à cause du mauvais comportement de ce dernier polluant l’atmosphère même au sein du service.

Tientigui

