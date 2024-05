Il a cherché et il a trouvé ! Ainsi peut-on dire du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne, rappelé à l’ordre par les conseils régionaux du Conseil national de la Jeunesse (CNJ-Mali). En effet, dans un communiqué conjoint en date du 15 mai 2024, à l’unisson, les présidents des conseils régionaux, non seulement disent niet à la décision du Ministre de renouveler les instances du CNJ-Mali après une violation répétitive de leurs textes, mais aussi, ils demandent au Ministre de ne plus se mêler de leurs affaires, la convention qui liait le CNJ au ministère n’existant plus. Au finish, ils ” rejettent l’actuel ministre de la Jeunesse et son initiative de semer le trouble entre les jeunes et l’Etat “.

Les présidents de conseils régionaux du CNJ-Mali de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Taoudénit et Ménaka, réunis le mardi 14 mai 2024, après avoir appris “avec surprise et étonnement”, disent-ils, la publication sur les réseaux sociaux par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, d’une décision portant création de la Commission nationale de mise en place des organes du Conseil national de la Jeunesse du Mali (CNJ-Mali), des nouveaux statuts et règlement de l’organisation de jeunesse et d’une Commission régionale et communale de mise en place des organes du CNJ-Mali.

Non seulement les présidents régionaux, à l’issue de cette réunion, déclarent rejeter “avec la dernière rigueur cette décision”, mais rappellent au Ministre que rien ne lie le CNJ (organisation de la société civile) au ministère qui avait rompu la convention entre les deux parties. “Nous prenons à témoin l’opinion publique malienne d’une volonté manifeste d’instrumentalisation de la Jeunesse malienne pour un agenda inavoué et prenons pour responsables les auteurs du tripatouillage des statuts et règlement du CNJ”, lit-on dans le communiqué.

A la suite de ce rejet, ils informent la Jeunesse que le ministre n’a aucun droit de changer les textes du CNJ-Mali, encore moins d’organiser le renouvellement des instances de ladite organisation. Voilà qui est clair !

Les présidents des conseils régionaux constatent que le Ministre, “dans sa noyade administrative, s’est donné les prérogatives du CNJ-Mali en modifiant nos statuts et règlement pour fragiliser notre organisation en la pliant sous l’aisselle du pouvoir politique et cela, sans concertation aucune avec la jeunesse”. En plus, en violant leurs textes, disent-ils, le Ministre a supprimé “le Conseil local de la Jeunesse” qui est pourtant, pour les présidents des conseils régionaux, “un dispositif important du système du CNJ”.

Par ailleurs, il est reproché au Ministre de réduire le nombre de membres du Comité exécutif national de 33 à 21. Dans la même veine, il a aussi diminué le nombre de membres des conseils régionaux et communaux.

En plus, “il a également attaqué nos instances de gestion en remplaçant le congrès par l’assemblée générale comme instance suprême sans pour autant apporter un changement de fond”.

“Nous sommes favorables au renouvellement des instances conformément aux dispositions de nos statuts et règlement qui fixent le mandat à trois (3) ans et la preuve est que dès la fin du mandat nous avons accepté la mise en place de la Commission de Normalisation qui devait élaborer des termes de référence pour la révision de nos textes et le processus de renouvellement, qui d’ailleurs se vit remplacer par un comité de suivi de recommandations qui lui-même a été dissout sans autre forme” affirment les auteurs du communiqué pour rassurer la jeunesse malienne.

Mais, tiennent-ils à souligner, à la lumière des violations répétitives de leurs textes, ils ne sauraient se joindre à une telle mascarade “et nous nous désolidarisons totalement de cette décision” (la décision du Ministre s’entend).

En outre, leur surprise a été aussi grande lorsqu’ils ont entendu le ministère de la Jeunesse, dans une communication au conseil des ministres, faire état “d’élaboration de textes par un comité tripartite au nom du CNJ-Mali, avec lequel, nous rappelons qu’il n’a plus de partenariat”.

Avant de lancer l’alerte à toutes leurs instances au niveau des cercles et communes de se mobiliser pour la sauvegarde de leur “bien-aimé outil de solidarité et d’union qu’est le CNJ-Mali”, les présidents des conseils régionaux du CNJ-Mali rappellent à Monsieur le Ministre que “la jeunesse est une réalité sociale, économique qui entend affirmer son autonomie vis-à-vis de tout pouvoir d’abus et de contrôle sur elle et le CNJ ne compte pas se désolidariser de cette mission conformément à l’esprit de la conférence nationale souveraine des jeunes d’août 1991”. A bon entendeur… Amadou Bamba NIANG

Journaliste et Consultant

