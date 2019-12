Le gouvernement du Mali en partenariat avec l’Union européenne et les Nations unies, a procédé au lancement de l’initiative “Spotlight“, le 5 décembre au CICB, sous la présidence de la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr. Diakité Aïssata Kassa Traoré.

L’Initiative Spotlight au Mali est financée à hauteur de 15 milliards de F CFA par l’Union européenne et les Nations unies pour une durée de 4 ans. Elle vise à porter le projecteur sur les violences basées sur le genre, qui restent l’une des violations des Droits humains les plus répandues dans le monde. Au Mali, elle ciblera les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako.

Pour ce faire, à travers cinq agences du système des Nations unies : HCR, Onu-Femmes, Pnud, UNFPA et Unicef et avec des approches innovantes, cette initiative vise à renforcer les cadres juridiques et les institutions, promouvoir des normes sociales favorables à l’abandon des violences basées sur le genre et des pratiques néfastes, accroitre l’accès aux services de soutien aux survivantes de violences, améliorer l’usage des données statistiques de qualité et renforcer les organisations de Défense des Droits de la femme.

Au lancement de l’initiative, la ministre Dr. Diakité Aïssata Kassa Traoré a confié que : “malgré les efforts et les résultats obtenus, force est de constater que le Mali, tout comme les autres pays du sahel et au-delà, continuent de faire face aux actes de violences sexuelles, liées aux conflits et aux autres violences physiques, psychologiques, économiques. Notre gouvernement est déterminé à consolider les relations avec tous les acteurs de l’Initiative Spotlight afin de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles”.

Pour Bart Ouvry, l’ambassadeur de l’Union européenne au Mali et Madame Mbaranga Gasarabwe, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de la Minusma, l’initiative Spotlight permettra de soutenir les efforts entrepris par le gouvernement du Mali pour éliminer les violences envers les femmes et les filles et les pratiques néfastes. Et que l’Union européenne, les Nations unies, le gouvernement du Mali et les associations de Défenses des droits des femmes travailleront main dans la main pour mettre fin à ce fléau comme envisagé par les ODD d’ici 2030.

A rappeler que Mali est l’un des huit pays africains à bénéficier de l’Initiative “Spotlight” pour appuyer l’action du gouvernement afin d’éliminer les violences envers les femmes et les filles, les pratiques néfastes et les obstacles à l’accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :