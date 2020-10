Voici avec quels arguments l’hebdomadaire ‘’carrefour’’ a combattu le régime d’IBK de 2015 à 2020 !

Le président IBK après trois tentatives à être président de la République du Mali, la troisième fut bonne, parce qu’il a joué sur la corde sensible des maliens dans leurs majorité avec des slogans comme ceux-ci : L’honneur et le bonheur des maliens, la Mali d’abord. Il faut noter qu’il a été appuyé fortement par la junte militaire qui avait chassé ATT du pouvoir.

Le peuple a cru qu’il allait faire à un messie, capable de redorer le blason de l’armée malienne. Aussitôt arriver au pouvoir, c’est la famille qui a pris la gouvernance du Mali en main, non pas pour le bonheur du Mali, mais pour son malheur. Nous avons eu comme l’impression, que cette famille était venue affamée d’argent pour tout de suite devenir riche. IBK leur a laissé cette blanche pour s’enrichir par tous les moyens. Des réseaux de corruption ont été tissés et les propositions de nominations se faisaient à coup de millions dans sa belle-famille. Les priorités de l’Etat qui devraient être les siennes ont été reléguées au second plan. Le sens du rang des priorités sont devenues les dernières. La durée moyenne d’un gouvernement est de deux ans. Alors il y a eu six premiers Ministres et plus de 200 ministres en sept ans de gestion. IBK même ne semblait pas prendre la mesure du fardeau qu’il devrait prendre au nom du peuple.

Alors la transparence a été bannie de son système de gouvernance, c’est pourquoi le ‘’CARREFOUR’’ s’est engagé dans un combat contre IBK qui a finalement montré ses limites vites et il fallait que les organes de presse à l’image du journal le Combat, l’Aube, le Sphinx, l’Inter de Bamako et bien sûr le Carrefour se jettent dans le combat pour la bonne gouvernance. Ces organes de presse ont été des vecteurs de sensibilisation à l’endroit du peuple. Il faudra citer aussi le rôle d’information en relais pris en charge par les radios libres, les réseaux sociaux et les activistes prêts à dénoncer les tares constatées dans la gouvernance d’IBK. Notons le rôle combien pédagogique joué dans les responsables des organisations musulmanes et surtout leur engagement sur le terrain de la reconquête de la dignité du Mali et des maliens.

Le Carrefour a révélé au grand jour les faits et gestes établis par le régime dont nous livrons à nos chers lecteurs et lectrices la première partie les titres depuis septembre 2015(pas dans l’ordre).

N°333 du jeudi 12 décembre 2019. Convocation des chefs d’Etat du G5-Sahel par Macron : Les vraies raisons ! N°336 du jeudi 30 janvier 2019. Région du nord : La France exploite-elle notre gisement de pétrole ? Armée reconstituée à Kidal : Une équation à plusieurs inconnues ! Le dialogue avec Iyad et Koufa est-il encore possible ? N°172 du jeudi 21 juillet 2016. Démarrage raté des autorités transitoires : Mon général, en démocratie on ne tire pas sur les marcheurs non armés. N°302 du jeudi 18 avril 2019. Insécurité –Fraude sociale : Le pronostic vital d’un Mali très malade. Gestion décriée appelle motion de censure. N°252 du jeudi 22 mars 2018. Désarmement de gré ou de force des groupes d’autodéfense dans la région de Mopti : Et la CMA dans tout cela ? Le nouveau découpage administratif à Ménaka est-elle déjà une source de tension ? Le front contre le 2ème mandat d’IBK se construit à partir de Nioro. N°298 du jeudi 21 mars 2019. Attaques répétitives contre les FAMA : La France triche avec le Mali. IBK et la grande déception du peuple. N°208 du jeudi 27 avril 2017. Moins de 30% de femmes dans le nouveau gouvernement : IBK ne fait pas ce qu’il dit. N°208 du jeudi 27 avril 2017. Révision constitutionnelle : Ce à quoi nous nous attendions désormais. L’autonomie de la région d’Azawad : Le Mali donne l’image d’un pays déchiré. N°166 du jeudi 16 juin 2016. Crise du nord : Paris reconnait enfin sa responsabilité. Prolongation du mandat de la MINUSMA : Tout sauf l’essentiel ! N°221 du jeudi 03 août 2017. Affrontement GATIA et CMA à Ménaka : La partialité de la France ne fait plus aucun doute ! N°195 du jeudi 26 avril 2017. Attentat à Gao : Le laxisme de nos forces en cause ! N°258 du jeudi 3 mars 2018. Premier mandat d’IBK : Les 15 voyages ont-ils servi le Mali ? N°686 du jeudi 29 novembre 2018. Mission conjointe Gouvernement-CMA en Chine : Vers un fédéralisme qui ne dit pas son nom. N°342 du jeudi 12 mars 2019. May Day dans la région de Mopti : Le pays dogon brûle sous le regard d’impuissant des autorités. N°266 du jeudi 05 juin 2018. Le griotisme politique de Bakary Togola cache-t-il des malversations financières ? N°148 du jeudi 28 janvier 2016. Ces hauts responsables politiques maliens et le mensonge d’Etat. N°277 mercredi 27 septembre 2018. Encore des nominations de généraux : IBK Allah Khama ! Edito par Badou S. KOBA : Des nominations de généraux contestées dans l’armée ! N°250 du jeudi 08 mars 2018. Edito par Badou S. KOBA : Bilan d’IBK, 50% d’insatisfaction ! N°334 du jeudi 16 janvier 2020. Opération Barkhane : La preuve qui accable la France ! Edito : Sommet de Pau : Quoi de neuf ? N°319 du jeudi 07 mai 2020. Elections législatives 2020 et arrêt de la Cour Constitutionnelle malienne : DougoutiManassa, qui est donc ton Dieu ? N°356 du jeudi 02 juillet 2020. Exigence du peuple pour une sortie de crise : IBK rien ne sert de s’entêter, il faut écouter son peuple ! N°324 du jeudi 10 octobre 2019. Attaques contre les bases militaires de Boulkessi et Mondoro : Les terroristes continuent à narguer la Communauté Internationale. N°159 du jeudi 14 avril 2016. Intégration des ex-combattants : Les FAMA encore trahies ? Plan de mise des autorités transitoires dans les régions du nord : L’Etat exclu du jeu ! Edito : Ils ont partagé le Mali ! N°307 du jeudi 23 mai 2019. Flash – Back sur une surfacturation de 11 milliards dans un marché de l’EDM : Toi aussi Samba Wagué ! Gestion de la crise malienne : Le peuple malien peut-il encore assumer sa révolte contre la France ? N°154 du jeudi 10 mars 2016. La plainte contre IBK pour haute trahison : Enfin la société civile se réveille ! Désignation des autorités intérimaires au nord : La création de la République d’Azawad en marche ! N°302 du jeudi 18 avril 2019. « Dialogue Politique en suspens le dialogue politique ressemble plus à un jeu de ruse et de malice pour gagner du temps » dixit l’honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition. N°325 du jeudi 17 octobre 2019. Révision constitutionnelle en rapport avec l’accord d’Alger de 2015 : Mille raisons pour que peuple refuse ! N°326 du jeudi 24 octobre 2019. Faillite de la République du Mali : Voici les vrais coupables. Edito : Les dogons, un peuple à protéger ! N°246 du jeudi 08 février 2017. Mise en œuvre de l’accord d’Alger : La CMA et la Plateforme sevrées de primes désertent les organes dont le Comité de Suivi de l’Accord (CSA). Attention : Le griotisme politique reprend de plus bel ! Edito : Le dernier serment du quinquennat livré par MahamoudDicko. Le Président Issofou tance la MINUSMA ! N°201 du jeudi 08 mars 2014. Insécurité permanente au nord et au centre : Le trou noir du régime ! Tension entre exécutif et religieux : IBK entre les religieux et le peuple qui est ton Dieu ? Mise en place des autorités intérimaires : Le drapeau malien et celui de l’Azawad cohabitent désormais à Kidal. Vive alors le fédéralisme à 20 états. N°330 du jeudi novembre 2019. Conflits d’intérêts dans la gouvernance au sommet de l’Etat : IBK est le premier « français » à diriger le Mali ! N°345 du jeudi 09 avril 2020. Enlèvement de l’honorable Soumaïla Cissé et l’apologie du terrorisme : IBK a-t-il enfin franchi finalement le Rubicon ? Affaire de perdiem à la Police lors des législatives du 09 mars 2020 : Quand le ministre noie le poisson dans l’eau. N°264 du jeudi 21 juin 2018. Entre IBK et le peuple qui a trahi qui ? N°251 du jeudi 15 mars 2018. Loi d’entente nationale : Encore le peuple sera-t-il trompé ? Recours de l’Etat aux groupes armés pour sécuriser le scrutin de juillet 2018 : C’est plus qu’un échec du régime et de l’accord d’Alger ! N°187 du jeudi 17 novembre 2016. Justice malienne : Il y a une justice pour les rebelles touaregs et une justice pour les autres. N°287 du jeudi 06 décembre 2018. Edito par Badou S. KOBA : IBK n’est pas le maitre du peuple ! N°194 du jeudi 19 janvier 2017. Sommet Afrique-France : IBK I Kouyaté ! 27ème Sommet Afrique-France : ‘’Parmi tous les présidents français Hollande a été le plus loyal et sincère ! Faux ou vrai ? N°245 du jeudi 01 février 2017 : IBK accusé de détournement ? Semaine sanglante au centre et au nord du Mali : A ce rythme, les élections n’auront pas bien en 2018. N°229 du jeudi 05 octobre 2017. Edito : IBK le dernier virage à ne pas rater. N°213 du jeudi 08 juin 2017. Edito : Une constitution atypique pour le Mali et une drôle de gouvernance ! Politisation du recrutement dans l’armée malienne : Le ministre Tiéna Coulibaly en cause ! N°275 du jeudi 13 septembre 2018. Déclaration de biens d’IBK à la Cour Suprême le 7 septembre 2018 : Pourquoi n’a-t-il pas rendu public son patrimoine ? N°308 du jeudi 30 mai 2019. Edito : Déjà les prémices d’un désaccord sur l’accord ! N°270 du jeudi 02 août 2018. Résultat de l’élection présidentielle : L’argent et son impact sur le vote. Validation des résultats de la présidentielle du 29 juillet 2018 : Que vont réserver Manassa et sa Cour Constitutionnelle au peuple malien cette fois-ci encore ? N°273 du jeudi 30 août 2018. Edito : La démocratie malienne le dindon de la farce ! Viole de la charte africaine sur les élections : Le Président IBK et les observateurs internationaux en cause ! Promesse de la large autonomie à Kidal après la supposée victoire d’IBK : Choguel K Maïga prévient le peuple ! N°321 du jeudi 19 septembre 2019. Edito : Bakary Togola et son griotisme traqué ! Dialogue Nationale Inclusif : La charrue avait été mise avant les bœufs ! Gouvernance au Mali : Les cadres malades de la corruption ! Spécial 22 septembre 2019 : 1960-2019 que reste-t-il de notre souveraineté 59 ans après ? N°276 du Mercredi 19 septembre 2018. 22 septembre 1992 – 22 septembre 2018 : Messieurs les présidents de l’ère démocratique qu’avez-vous fait de notre intégrité territoriale ? N° du jeudi 07 février 2019. Révision constitutionnelle de 2019 : IBK et les membres du comité d’experts soyez du côté du peuple ! N°297 du jeudi 14 mars 2019. Décrispation du climat politique : Pourquoi l’opposition tient-il mordicus à un débat national ? Révision de la constitution et du système électoral du Mali : Des citoyens mobilisés à Kayes, à Koulikoro et à Bamako. L’Assassinat de la démocratie malienne : IBK en est-il en même temps le coupable et le bénéficiaire ? N°275 du jeudi 13 septembre 2018. Déclaration de biens d’IBK à la Cour Suprême le 7 septembre 2018 : Pourquoi n’a-t-il pas rendu public son patrimoine ? Mise en œuvre de l’accord d’Alger : Groupes armés n’y peuvent rien sans la tenue d’une concertation nationale ! Nouveau gouvernement du 9 septembre 2018 : Est-ce le résultat d’une sanction ? N°228 du jeudi 28 septembre 2017. Edito : Qui dit vrai entre le régime, les bailleurs de fond et la CMA ? Le G5-Sahel est-il fait pour permettre à la France d’extraire d’avantage nos ressources au nord ? Recherche de financement en faveur du G5-Sahel : Le régime sait-il réellement ce qu’il veut dans la lutte contre le terrorisme ? Gestion de la crise malienne : Encore IBK se laisse bluffer par la CMA ? N°239 du jeudi 14 décembre 2017. Edito : Rencontre IBK-RPM ‘’tant pis, tout est foutu’’. Octroi de 150 Ha à Ousmane Cherif Haïdara : IBK est-il encore lucide ? N°290 du jeudi 24 janvier 2019. Attaque du camp de la MINUSMA le week-end dernier : Et si le gouvernement malien mettait fin à l’arrivée de miliciens syriens au nord ? Le match retour de la révision constitutionnelle : Evitez cette fois-ci de la taille sur mesure ! Insécurité au Mali : Nous disons « Patisakana » N°311 du jeudi 27 juin 2019. Edito : On contourne encore la solution pour le centre ! Nomination de Dioncounda Traoré comme haut représentant d’IBK pour le centre du Mali : Encore le mauvais casting ! Mise en œuvre de l’accord d’Alger : Le respect de l’intégrité territoriale seule du Mali ne suffit pas ! Présence des force étrangères : Les maliens s’inquiètent, s’interrogent et s’indignent ! N°312 du jeudi 04 juillet 2019. Edito : IBK un politicien amateur. Dialogue Politique Inclusif : Membres du Triumvirat soyez du côté du peuple meurtri du Mali ! N°306 du jeudi 16 mai 2019. Edito : Que vaut un Sénat inutile pour un pays en crise ? Quatre ans après la signature de l’accord d’Alger : La paix reste lointaine et incertaine. Révision constitutionnelle : Dr BrahimaFomba révèle tares du projet de nouvelle constitutionnel ! Une embuscade meurtrière contre l’armée, plusieurs soldats disparus. N°211 du jeudi 18 mai 2017. Edito : L’accord d’Alger tueur de la République à deux ans d’existence ! IBK reste-il encore le Président d’un pays uni, indivisible et laïc ? N°340 du jeudi 27 février 2019. Demande d’annulation des législatives de mars et avril 2020 : Me MountagaTall serait-il le seul gardien du Temple de la démocratie malienne ? Elections législatives : Le gouvernement obligé d’avaler les diktats de la CMA pour une inclusivité du scrutin ! N°354 du vendredi 19 juin 2020. Marche du 19 juin 2020 : La rue va-t-elle chasser IBK enfin ? Edito : Le pays brûle, IBK s’en moque ! N°354 du vendredi 19 juin 2020. 18 milliards détourné du fonds de soutien des paysans cultivant du coton ! Encore, une fois de plus, un autre scandale du régime d’IBK. Le M5-RFP exige le départ du Président IBK : Les émissaires de la CEDEAO tentent le tout pour le tout ! N°150 du jeudi 11 février 2016. Equipement des FAMA : Un autre scandale bientôt décelé ! N°351 du jeudi 21 mai 2020. Accord d’Alger 5 ans après : Résultat : deux Etats crées ! Edito : Dr Fomba, le seul vrai constitutionaliste du Mali. Bilan des législatives de mars et avril 2020 : Soumeyloua-t-il payé le prix de sa trahison du mouvement démocratique ? N°357 du jeudi 09 juillet 2020. Rébellion contre la mal gouvernance : Youssouf Toloba se trompe de combat ! Incitation au boycott de la cotonnière : Un nouveau moyen de pression pour Bakary Togola pour sortir de la prison ! Rencontre d’IBK et Dicko pour la sortie de crise : L’Imam refuse la trahison ? N°348 du jeudi 30 avril 2020. Au Mali, le politique tient la justice en l’état. Proclamation des résultats des législatives du 19 avril 2020 : Quelle surprise nous réserve la vieille cloche de la Cour Constitutionnelle du Mali ? N°346 du vendredi 17 avril 2020. Nouvelle constitution en gestation au Mali : IBK doit-il être encore le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ? Edito : Désintégration du Mali, une autre forfaiture d’IBK ? N°294 du jeudi 21 février 2019. François Hollande en Afrique : Les vraies raisons de sa visite ! Edito : Kidal le Hérisson pour le Mali ! N°252 du jeudi 22 mars 2018. Désarmement de gré ou de force des groupes d’autodéfense dans la région de Mopti : Et la CMA dans tout cela ? Edito : Le cantonnement aura-t-il lieu ? Le nouveau découpage administratif à Ménaka est-elle déjà une source de tension ? N°281 du jeudi 25 octobre 2018. Edito : La chemise de la honte. L’histoire est-elle une répétition pour les journalistes engagés ? Les cas de Norbert Zongo, de Birama Touré et de JamelKhanhoggi décortiqués ! Carrefour persiste et signe : « L’ONU est prête à déclarer la large autonomie de Kidal dans 6 mois ». N°166 du jeudi 2 juin 2016. Retour d’ATT à Bamako : Enfin IBK rend à ATT la gloire qu’il mérite ! Mise en œuvre de l’accord d’Alger : Un pas en avant, deux pas en arrière ! Edito : Le bilan mitige d’IBK favorise par la force des choses le retour d’ATT. N°192 du jeudi 22 décembre 2016. Inculpation d’ATT : ATT échappe à la guillotine d’IBK ! Accusation de Moussa Mara pour les évènements de Kidal en 2014 : Les prolongations se jouent ! Edito : Lorsque le sauveur devient le bourreau ! N°160 du jeudi 21 avril 2016. Menace de poursuite contre ATT : Si ATT est inculpé, IBK aussi n’y échappera pas ! Comment ces deux KEITA ont partagé le Mali ? Edito : Le vrai commanditaire du procès contre ATT est l’actuel locateur de Koulouba. N°165 du jeudi 26 mai 2016. Ministre de la solidarité : Filet social et les villas de la crise ! N°219 du jeudi 20 juillet 2017. Désaccord sur le référendum constitutionnel d’IBK. Les religieux vont-ils être l’arbitre entre les deux camps ? Une nouvelle association ‘’Badenya Ton’’ dans le processus électoral : Enfin Mahmoud Dicko entre en politique ! N°262 du jeudi 31 mai 2018. Election présidentielle de 2018 : IBK sollicite encore le soutien du peuple. N°247 du jeudi 15 février 2018. Amadou Koïta, nouveau porte-parole du Gouvernement : Est-il le mieux indiqué pour ce rôle ? L’Etat malien face aux grands défis : L’application de l’accord d’Alger et les élections générales de 2018 ! Ultimatum du Conseil de Sécurité aux acteurs de l’accord d’Alger : La demande de sanctions du Mali contre la CMA et la Plateforme se retourne contre lui. Edito : L’accompagnement politique n’est pas une camisole de force ! N°269 du jeudi 26 juillet 2018. Campagne d’IBK à Kidal : Une visite aux allures de trahison ? Combien de millions ont coûté la fanfaronnade électorale d’IBK à Kidal ? N°224 du jeudi 24 août 2017. Abandon du projet de révision constitutionnelle : Quelles images le peuple retiendra-t-il des ministres griots ? AntèAbana, touche pas à ma constitution : Une bataille été gagnée, mais pas la guerre ! Konimba Sidibé, ministre des investissements : Cet homme a-t-il trahi l’esprit de la révolution de mars 1992 ? N°287 du jeudi 6 décembre 2018. Passation de témoin jeudi 6 décembre 2018 à la fondation pour l’enfance : Lobbo reste la meilleure des premières dames de l’ère démocratique au Mali ! Gao, cette ville martyre : Oubliée par ses propres fils et cadres, mérite une reconnaissance nationale. N°253 du jeudi 29 mars 2018. Célébration des évènements de mars 1991 : Ces femmes maliennes qui ont suivi la voie de l’honneur méritent mieux ! Edito : Kidal s’éloigne-t-il d’avantage de Bamako ? La visite du premier ministre à Kidal n’a eu aucune valeur ajoutée à la résolution de la crise malienne ! N°303 du vendredi 26 avril 2019. Edito : Attention à la bipolarisation religieuse ! Primature : Dr Boubou Cissé est-il le médecin qu’il faut ! Départ de ‘’l’Hérisson’’ de la primature : Finalement, l’Imam Dicko s’est payé la tête, la peau épineuse, et les pattes rouges du Hérisson ! Les députés félicités pour une fois ! N°274 du jeudi 6 septembre 2018. Edito : Honte au décor de notre élection présidentielle ! Le plus dur reste à venir pour IBK : « Faire accepter la partition du Mali » avec la mise en œuvre de l’accord d’Alger. Investiture d’IBK pour un second mandat : La sécurisation du pays va-t-elle passer l’acceptable au vert ! N°285 du jeudi 22 novembre 2018. Edito : La constitution est violée ! Violence contre l’opposition le vendredi 16 novembre 2018 : Bientôt, un régime de transition ! Rappel de l’utilité de l’opposition dans une démocratie ! N°335 du jeudi 23 janvier 2020. Armée malienne reconstituée : De sa glorieuse histoire à sa division par l’accord d’Alger ! Fête des armées : Malienne et Azawadienne. Quelle vérité cache-t-on au peuple ? N°174 du jeudi 4 août 2016. Nomination dans les hautes fonctions de l’Etat en conseil des ministres : De nouvelles professions créées de toute pièce. Révision constitutionnelle du Mali : Et si le fédéralisme était désormais la meilleure forme de gouvernance ? Inefficacité de l’armée malienne face aux attaques à répétition : Le Sénat français dénonce la formation au rabais dispensée aux FAMA. Opération de déguerpissement des kiosques aux abords des rues de Bamako : Les religieux, les familles fondatrices de Bamako et les maires des communes du district lâchent les populations. N°313 du jeudi 11 juillet 2019. Marche d’Etat de 15 milliards par entente directe : AdamaBictogo vient d’être récompensé pour son soutien à IBK en 2013. Hélicos de combat PUMA français des FAMA cloués au sol : La gabegie financière et la tricherie de la France sur marchandise sont-elles les raisons ? N°290 du jeudi 24 janvier 2019. Attaque du camp de la MINUSMA le week-end dernier : Et si le gouvernement malien mettait fin à l’arrivée de miliciens syriens au nord ? Le match retour de la révision constitutionnelle : Eviter cette fois-ci de la tailler sur mesure ! Insécurité au Mali : Nous disons « Patisakana ». N°331 du jeudi 28 novembre 2019. Gouvernance du Mali. Où sont passés le nationalisme et le patriotisme d’IBK depuis septembre 2013 ? Cour Constitutionnelle du Mali : Manassa aujourd’hui, Manassa encore, et Manassa toujours. N°330 du jeudi 21 novembre 2019. Edito : Le triumvirat déjà trahi ! Conflits ‘intérêts dans la gouvernance au sommet de l’Etat : IBK est le premier « français » à diriger le Mali ! La présence des forces étrangères au Mali : Le haut Conseil Islamique fait le bilan ! Jean Claude Felix Tchicaya, spécialiste sahel, sur France 24 : ‘’La lutte contre le terrorisme au sahel est un échec, il est urgent de repenser la stratégie’’. N°261 du jeudi 24 mai 2018. Edito : L’ADEMA vendue à vil prix ? Nomination à des grades de généraux par IBK : Quelle a été réellement l’utilité des généraux depuis la 3ème République de Alpha à IBK ? Une autre audience des religieux à Koulouba : Que veulent-ils finalement ? N°317 du jeudi 22 août 2019. Edito : Le triumvirat a-t-il déjà trahi le peuple ? Promulgation de la loi d’entente nationale : Encore un piège tendu au peuple ? Participation active au dialogue inclusif : La société civile malienne doit faire entendre sa voix pour chercher sa voie.

Siramakan KEITA

