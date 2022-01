Après deux sorties, les Aigles du Mali cherchent encore leur chemin à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Can Total Cameroun 2022. Ils conservent encore leur chance de qualification pour les huitièmes de finale.

Logés dans la poule F avec la Tunisie, la Gambie et la Mauritanie, les Aigles du Mali ont fait une entrée glorieuse en compétition, le 12 janvier dernier, face aux Aigles du Carthage de la Tunisie.

Un match dominé par le Mali à 66% pendant les 90 minutes de jeu. Avec un système tactique mis en place par le sélectionneur, Mamadou Magassouba, les Aigles ont jalousement gardé la domination jusqu’à la fin du match. Comme signe de domination, dès les dix premières minutes de jeu déjà, le Mali avait reçu cinq corners à son actif. Après les multiples tentatives de réduction de score par les Aigles de Carthage.

Malgré un arbitrage chaotique, les poulains du coach Magassouba ont remporté les trois points du match à travers un penalty transformé par l’attaquant Ibrahima Koné à la 46ème minute de jeu et à la vigilance du portier qui a repoussé un penalty obtenu par l’équipe adverse.

La deuxième sortie des Aigles qui a eu lieu hier dimanche 16 janvier n’a pas tenu toutes ses promesses. Sous un soleil de Plomb au stade de Limbé, les Aigles du Mali ont affronté les scorpions de la Gambie.

Malgré la domination, le score à la mi-temps reste vierge de zéro but partout. Au retour des vestiaires, Amary Traoré et ses coéquipiers accentuent la pression sur les Scorpions. A la 76ème minute, le butteur incontournable Ibrahim Koné transforme un penalty. Un but à zéro, en faveur des Aigles du Mali.

Malgré les multiples tentatives de réduction ou d’aggravation de score de part et d’autre, le jeu reste intact. Il fallait attendre la 85ème minute pour que les scorpions obtiennent l’égalisation en transformant un pénalty. 1-1, c’est le score final. Les piqures des Scorpions ont empêché les Aigles de s’envoler pour les 1/8 de finale.

Le score reste ainsi jusqu’à la décision finale de l’arbitre. A ce stade de la compétition, les Aigles doivent espérer à une victoire contre leur prochaine proie pour se qualifier à la huitième de finale. Après deux journées, les deux équipes de la Gambie et du Mali comptent 4 points.

Le sélectionneur Magassouba et ses poulains conservent leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la CAN. Une qualification attendue par le public sportif malien et les partenaires du football malien dont la société de multiservices Orange-Mali.

Bourama Camara

