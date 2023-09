Classement FIFA : Les Aigles délogent la Grèce et intègrent le Top 50

Le jeudi 21 septembre, la Fifa a publié son classement périodique des sélections nationales masculines de football. A la veille de la célébration de la fête de l’indépendance, les Aigles ont réalisé un superbe envol de deux places en intégrant le Top 50 mondial avec désormais leur 49e rang mondial en lieu et place de la Grèce.

Pour le classement de ce mois de septembre, le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, se toujours aux portes du Top 10 mondial. “Les Lions de l’Atlas gagnent une place, pointent à la 13e place et restent la première nation africaine du classement. Champion d’Afrique en titre, le Sénégal perd deux places et se retrouve à la 20e position. Désormais classée parmi les 30 meilleures sélections, la Tunisie se retrouve à la 29e place“, note la Caf. Equipe championne du monde, l’Argentine reste toujours en tête de ce classement devant la France et le Brésil.

Quant au Mali (49, +2) et la Côte d’Ivoire (50, +2) qui s’affrontaient en amical le 12 septembre (interrompu à la mi-temps sur le score de 0-0 en raison des intempéries) après leur qualification pour la phase finale de la Can 2023, ils intègrent de nouveau le top 50 en lieu et place de la Grèce et du Paraguay.

A la publication de ce classement mondial, la Caf fait remarquer qu’elle compte désormais 9 équipes dans le Top 50. Soit deux de plus par rapport au précédent classement. “Les autres confédérations sont restées stables (Concacaf : 5 équipes dans le top 50 ; AFC : 4 ; OFC : 0) ou ont perdu une équipe depuis le mois de juillet (UEFA : 25 ; Conmebol : 7). La plus grosse progression est à mettre dans l’escarcelle de la Guinée-Bissau qui gagne 6 places et est classée à la 106e place“, se réjouit l’instance suprême du football continental.

C.

Top 15 des sélections africaines

1 Maroc : 13

2 Sénégal : 20

3 Tunisie : 29

4 Algérie : 34

5 Egypte : 35

6 Nigeria : 40

7 Cameroun : 41

8 Mali : 49

9 Côte d’Ivoire : 50

10 Burkina Faso : 58

11 Ghana : 60

12 RD Congo : 64

13 Afrique du Sud : 65

14 Cap Vert : 71

15 Guinée : 81

Commentaires via Facebook :