La 2ème édition de la Coupe CNJ-Niaréla a connu son épilogue le 24 septembre dernier sur le terrain des 11 Créateurs de Niaréla. Ce tournoi de football qui a mis en compétition 16 équipes de la CII a été remporté au finish par le FC Barça, qui s’est adjugé du trophée en battant le FC Roger en finale par le score de 5 à 2. C’était en présence du Président du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) de la Commune II, Dr Cheick Tidiane Sangho et du président du Conseil Local de la Jeunesse de Niaréla (CLJ-Niaréla), Mohamed Diabaté.

Durant 3 semaines soit du 3 au 24 Septembre, la jeunesse de Niaréla et celle de la Commune II du district de Bamako, ont eu droit à une compétition de Football ayant mis en confrontation 16 équipes. C’est une initiative du Conseil Local de la Jeunesse de Niaréla (CLJ-Niaréla) sous le leadership éclairé de son président, Mohamed Diabaté. En effet, l’objectif de ce tournoi était de promouvoir la pratique du sport chez les jeunes, mais aussi de renforcer la cohésion et l’union entre eux et les autres habitants du quartier de Niaréla.

C’est d’ailleurs fort de cette évidence que le Président Diabaté dans son discours dira que cette coupe qui est à sa 2ème édition est une occasion de réunir la jeunesse de Niaréla pour la cohésion sociale au sein du quartier étant donné que les jeunes sont en vacances. « Ça va leur permettre d’être occupé, se distraire et surtout ça leur évite de tomber dans la délinquance et d’autres habitudes malsaines, telle la consommation de la drogue et dérivés». En sa qualité de président du Comité local de la jeunesse de Niarela, il a invité tous les jeunes à se donner la main pour travailler consciencieusement pour le développement du Mali en général et celui de la commune et le quartier en particulier. Il a aussi profité de la circonstance pour rappeler que les jeunes sont l’avenir du pays, raison pour laquelle ils doivent serrer la ceinture.

Cette 2ème édition a été une réussite avec des matchs à hauteur de souhait tenus sans aucun incident. L’éclat de la finale a été rehaussé par des prestations d’artistes, tels Bah Kouyaté, Alice Kouyaté, Bébé Sora et Dramane Samaké.

Quant au match de cette finale, il fut âprement disputé, avant de tourner à la faveur du FC Barça face à FC Roger (5-2). Vivement la prochaine édition!

