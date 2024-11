Forum des athlètes du CNOSM : Créer un cadre d’échange et de réflexion entre les athlètes

La commission des athlètes du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a organisé du 7 au 8 novembre dernier, à l’hôtel Mandé, la 5e édition du forum des athlètes. Ce forum a pour but de créer un cadre d’échange et de réflexion entre les athlètes de toutes les disciplines sportives.

La cérémonie d’ouverture était présidée par Tidiane Niambélé, directeur de cabinet du président du Cnosm, en présence d’Alassane Mariko, directeur exécutif du Cnosm, Djénébou Danté, présidente de la commission des athlètes du Cnosm, Dr. Sidibé Fatoumata Sidibé, présidente de la commission médicale du Cnosm, et Abdoulaye Traoré, président des olympiens du Mali.

Initié depuis 5 ans par le Cnosm, le forum a pour objectif de créer un cadre d’échange et de réflexion entre les athlètes de différentes disciplines sportives du pays. Cette année, le thème retenu par la commission des athlètes est : “Responsabilisons les athlètes et leur entourage”. Le directeur de cabinet du président du Cnosm a expliqué que ce forum des athlètes revêt une importance capitale en ce sens qu’il permet aux athlètes d’échanger sur le couronnement de leur carrière sportive. “Au cours de cet échange et de partage d’expérience, je suis heureux de constater que les éminents facilitateurs vous accompagnent dans cette réflexion. Je suis également persuadé que les thématiques retenues combleront les attentes de tous. Alors, mettez en branle vos jeunes cerveaux en vue d’étendre la capacité du sport à sensibiliser les âmes et les esprits des athlètes à la sincérité et à la protection du jeu”, a-t-il précisé.

La présidente de la commission des athlètes du Cnosm a indiqué que ce 5e forum revêt d’une importance particulière, car elle se déroule dans un contexte où le sport malien se doit de relever de nombreux défis, tant sur le plan national qu’international. “Notre objectif est de renforcer la solidarité entre les athlètes maliens, de promouvoir une culture d’excellence et de veiller à ce que chaque athlète ait les moyens de réaliser son plein potentiel. Je vous encourage à profiter pleinement de cette édition du forum, à échanger, à apprendre et à être à l’écoute pendant ces deux jours de travaux ainsi que d’être des ambassadeurs qui feront des restitutions aux autres qui n’ont pas pu être avec nous ici. En cette 5e édition, nous avons mis l’accent sur des thématiques essentielles : leadership, management de sport, saveguarding dans le sport collectif, préparation d’une réunion d’une association sportive, la santé mentale, des partages d’expérience sportive et des témoignages”, a-t-elle expliqué. Elle a également rappelé que le sport est un miroir de la société. “Il nous apprend la discipline, le respect, le travail en équipe et la résilience. A travers vos performances, vous avez la capacité de redéfinir l’image du Mali et de briller sur la scène internationale jusqu’à devenir des médaillés olympiques. Je suis convaincu que ce 5e forum n’est pas seulement une occasion de se rencontrer, de partager des expériences ou d’apprendre des experts, mais c’est une opportunité de bâtir ensemble un avenir radieux pour notre sport. Un avenir où chaque athlète, quelle que soit sa discipline, pourra s’épanouir pleinement et représenter fièrement notre pays”, a-t-elle déclaré, avant de remercier le président du Cnosm pour son accompagnement des athlètes. Mahamadou Traoré

