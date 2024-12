Le Comité de Certification et de Signature Electronique s’est réuni ce 16 décembre pour sa cinquième session ordinaire. Présidée par Alkaïdi Amar Touré, Président dudit comité, cette rencontre marque une étape importante dans le développement de la signature électronique au Mali, engagé pour la digitalisation de son administration et services.

Avec l’essor du numérique, dans un monde de plus en plus digitalisé, la signature électronique est devenue un pilier essentiel pour la sécurisation des transactions dématérialisées. Le Comité de Certification et de Signature Electronique est une structure rattachée au ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et la Modernisation de l’Administration. Sa mission est de promouvoir et de gérer la certification et la signature électronique au Mali.

Cette cinquième session se tient donc dans un contexte marqué par la digitalisation croissante des services publics et privés, a tenu à rappeler le Président Touré. Qui n’a pas manqué de souligner l’engouement pressant des populations pour cet outil indispensable à une véritable transformation digitale et la modernisation des services et de l’administration, des dispositions qui visent à faciliter leurs vies.

Cette session consistera pour les membres de faire le point sur l’évolution des travaux du comité, d’examiner les projets en cours pour le développement de la certification et la signature pour ensuite émettre les recommandations. Egalement, ils auront à examiner les demandes d’intégration dont celle du Conseil National du Patronat du Mali au Comité de Certification et de signature électronique, a fait savoir Alkaïdi Amar Touré.

La signature électronique est un enjeu majeur pour notre pays dans sa démarche de modernisation et de digitalisation de ses services, a indiqué M. Touré pour inviter le comité à poursuivre sa dynamique vers l’atteinte de leur commun objectif. Car, cet outil va permettre non seulement de simplifier les démarches administratives de manière sécurisée, facile et rapide. De plus, il contribue au développement de l’économie, singulièrement celle du numérique.

« Je tiens à saluer l’implication de chacun d’entre vous, qui, par votre expertise et votre collaboration, contribuez à l’atteinte nos objectifs communs. Je reste convaincu que les échanges de cette session seront constructifs et fructueux, à la hauteur des attentes placées en nous », a-t-il pour lancer les travaux.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

