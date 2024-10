Mali : 27 terroristes tués et une soixantaine d’interpellation lors de l’attaque du 17 septembre

Le Chef de la Direction des informations et des relations publiques des armées (DIRPA), le Colonel Souleymane Dembélé a fait le point en début de semaine des opérations menées par l’armée malienne pendant le mois de septembre. Occasion pour le porte-parole de l’armée de faire pour la première fois le bilan de la double attaque terroriste du 17 septembre dernier à la Bamako.

Pour l’officier supérieur cette double attaque terroriste du 17 septembre contre l’École de gendarmerie de Faladiè et la partie Nord-Est de l’aéroport international président Modibo Keita Sénou a été soldée par la neutralisation de 27 terroristes et l’interpellation de 60 autres présumés terroristes . « La riposte vigoureuse des FAMa ont permis de neutraliser 14 terroristes à l’école des gendarmes et 13 autres dans le côté nord de l’aéroport », a détaillé le Col Souleymane Dembélé, qui déplore la mort de quelques élèves gendarmes et des dégâts matériels. Et de poursuivre que l’interpellation des 60 suspects a permis de recueillir des informations capitales qui aident à comprendre ce qui s’est réellement produit et de rétablir les connexions. L’officier supérieur de l’armée malienne estime que cette attaque conduite par les combattants du Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans n’avait qu’un seul objectif « faire un coup d’éclat et semer la panique dans les esprits des Maliens ».

Au-delà, le chef de la DIRPA souligne que le mois dernier a été marqué par l’intensification des attaques des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du nord en passant par le Centre jusqu’au Sud. La DIRPA pense que les terroristes ont mis à profit la période hivernale marquée par des inondations pour perpétrer ces différentes forfaitures. « Ils savent que cette période n’aident pas le déplacement de nos hommes surtout avec les moteurs lourds », a déclaré le Colonel Souleymane Dembélé, ajoutant que l’action des terroristes visait à renverser la tendance et reprendre l’initiative sur le terrain face aux FAMa. Vaine entreprise pour les terroristes qui, selon lui, ont eu en face à la vive réaction des Forces armées maliennes qui ont vite circonscrit la situation.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

