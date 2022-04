En vue de donner des directives et des orientations pour assurer la réussite des opérations dans le Secteur 4 de l’Opération Maliko, le commandant du PCIAT, Centre de l’Opération Maliko, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, a rencontré, le 4 avril 2022, le commandement de la zone de Défense n°6. Toutes choses qui lui ont également permis de s’imprégner plus encore de la situation sécuritaire dans la Zone.

Cette visite a été une occasion pour les responsables du Camp Hammadoun Bocary Barry dit Balobo d’expliquer clairement les grandes difficultés auxquelles ils sont confrontés, les dispositions prises et les perspectives. S’agissant des difficultés, il a été surtout question de la présence des groupes armés et d’auto-défenses dans la zone, l’immensité Concernant les dispositions prises, il évoquera les patrouilles dans les zones périphériques des villes de Sévaré et de Mopti, la mise en alerte de toutes les emprises du secteur et des aéronefs FAMa, le renforcement des patrouilles sur la RN15, la recherche de renseignements et des Opérations d’opportunité dans le secteur de Djenné. Par rapport aux perspectives, il est à noter, entre autres, la sécurisation des travaux des ponts Yawkanda et Songho, l’intensification des patrouilles sur les routes nationales, tout en prenant en compte les villages éloignés des emprises FAMa ; la rupture des pactes initiés entre certaines populations et les GAT tout en assurant leur sécurité ; le desserrage des verrous des GAT autour de Konna, Djenné et Bandiagara ; l’ouverture de la route du poisson. En réponse à ces préoccupations évoquées, le Com-théâtre dira qu’il faut au préalable mettre à point la préparation opérationnelle des unités afin d’avoir un sens de cohésion dans les actions. “Nous allons pouvoir gagner ce combat à condition que nous soyons bien organisés et structurés. La hiérarchie est déjà en train de se battre afin de renforcer nos capacités opérationnelles”, a indiqué le colonel Mamadou Massaoulé Samaké. Et de poursuivre qu’il faut obligatoirement avoir beaucoup plus de résultats satisfaisants sur le terrain afin de garantir au mieux l’amélioration de la situation sécuritaire dans le secteur. Pour cela, il demande aux hommes d’être concentrés sur l’objectif. Boubacar PAÏTAO

