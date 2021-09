Participation au concours du BIATHLON en Russie : Le passage acclamé du Mali !

Le biathlon est une compétition militaire créée par les Forces armées de la Fédération de Russie en 2013. Pour sa toute première participation, le Mali a été acclamé lors de son passage au dit jeu international de l’armée communément appelé concours du biathlon.

Du 2 au 4 septembre 2021 s’est déroulé le jeu international de l’Armée communément appelé concours du biathlon en marge du Forum armée 2021 qui, a regroupé 19 pays en Russie sous le regard attentionné du ministre de la Défense et des Anciens Combattant du Mali, le colonel Sadio Camara. Cette année le Mali a décidé de prendre part pour la première fois à ce concours de biathlon en envoyant un équipage composé du sous-lieutenant Maki Diarra, sous-lieutenant Youssouf Keita, artilleur et du sous-lieutenant Oumar Diallo, mécanicien pilote.

Les membres de l’équipage du Char bleu de la République du Mali sont tous en formation à l’école militaire de commandement Extrême Orient en Russie. Le tronçon de manœuvre a été la première épreuve de ce concours. Le sous-lieutenant Oumar Diallo a fait preuve de professionnalisme dans la conduite laborieuse et impeccable du char tout en évitant de toucher le piqué. A la suite de cela, notre brave équipage a procédé au chargement du char par des munitions avec efficacité et rapidité pour rattraper la seconde épreuve. Cette fois-ci encore l’équipe malienne a montré toute sa qualité lors de la conduite du char dans l’eau avant de faire face à la dernière épreuve qui était la plus importante, le jeu de tir. L’équipage malien à bord du char bleu s’est approché de la zone de tir avec l’artilleur, le sous-lieutenant Youssouf Keita âgée de 31 ans né à Koury dans la région de Koutiala, il fait ses études en Russie en 2017. Lors de cette dernière épreuve de tir, l’équipage malien a touché la cible à trois reprises sur une tentative d’une distance de 1700 mètres. Cela, sous l’acclamation de la foule qui ne pouvait que saluer le précieux passage de l’équipe malienne. Cette perspicacité est sans équivoque le résultat de la qualité de la formation et le professionnalisme de nos officiers lors de leur formation en Russie.

Vivement les futurs concours avec la participation de plusieurs équipes maliennes.

Bréhima DIALLO

