«Numéro spécial, Mélanges en Hommage à Baba Alpha Ismaël Cissé ». Tel est titre d’un recueil publié par l’Institut des Sciences Humaines en collaboration avec le Conseil international des sites et les Monuments (ICOMOS).

Ce recueil de 181 pages a été lancé, le mardi 27 décembre dernier, au Musée national en présence du Ministre de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Industrie Culturelle, Andogoly Guindo, et les proches de l’écrivain. Cet ouvrage est consacré à la science du bâtiment et aux actions de l’architecte, urbaniste malien feu Baba Alpha Ismaël Cissé. L’œuvre est le produit d’un réseau d’experts en archéologie, l’architecture, en histoire et d’acteurs souciés de préserver le patrimoine culturel et architecturel du Mali. L’ouvrage est un abreuvoir pour les amoureux de l’architecture qui veulent s’informer sur les moyens de conservations des sites et les monuments du Mali. Également, il est une contribution d’ICOMOS- Mali préoccupé par la menace qui pèse sur les sites emblématiques reconnus par l’UNESCO. En bref, l’ouvrage fait le point des approches écologique qu’un architecte doit observer au moment de la conception des projets de construction. Outre, il faut ressortir les faibles moyens techniques et financiers qu’exigent une bonne lecture du patrimoine culturel, esthétique et architecturels. La valorisation de l’architecture des villes de Djenné, de Tombouctou et le pays dogon sont autant de sites historiques reconnus par l’UNESCO est également abordé dans ce livre.

Par ailleurs, l’ouvrage se veut un hommage à feu Baba Alpha Ismaël Cissé, architecte, urbaniste et premier président d’ICOMOS-Mali. Décédé en 2014, ce précurseur de l’architecture a consacré, selon les témoignages, sa vie à la conservation du patrimoine culturel du Mali. Le natif de la prestigieuse ville de Tombouctou était réputé pour son amour à la transmission du savoir, l’émergence de l’architecture à travers la publication des études qui contribuent aujourd’hui des sources d’apprentissage pour les étudiants.

Au nom du gouvernement Mali, le Ministre de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Industrie Culturelle, Andogoly Guindo, a salué la mémoire de celui qui a contribué de son vivant à la conception de l’architecture de la Maison des artisans de Bamako, les sièges des directions nationales et d’autres infrastructures. « Il a contribué à la valorisation et au rayonnement du patrimoine culturel Malien à travers ces œuvres », a souligné le ministre en charge de la culture qui a aussi rendu hommage au rôle majeur que ICOMOS-Mali joue à la conservation du patrimoine culturel du Mali menacé par les aléas climatiques et anthropiques.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

