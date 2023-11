Bureau exécutif du CIM de l’Unesco : Mamou Daffé élu lors de la 40è AG à Rabat

Le président de la Fondation festival sur le Niger, Mamou Daffé a été élu la semaine dernière, membre du bureau exécutif du Conseil international de la musique de l’Unesco. C’était à Rabat, au Maroc.

Lors de Visa for Music 2023, tenu à Rabat au Maroc, le Conseil international de la musique (CIM) a organisé sa 40e Assemblée générale. La rencontre a accueilli une centaine de participants issus de quatre continents pour trois jours de conférences, concernant l’avenir de cette organisation.

Le président de la Fondation festival sur le Niger, Mamou Daffé y a participé aux côtés d’autres personnalités de la culture. A l’issue des travaux, les membres de la CIM ont élu notre compatriote Mamou Daffé comme membre du bureau exécutif du Conseil international de la musique. Il faut dire que le choix de Daffé n’est pas un fait du hasard. L’initiateur du festival sur le Niger-Ségou’Art et président de plusieurs autres structures panafricains de la culture, a vraiment fait bouger la culture sur le plan panafricain ces dernières années et a impacté sur le développement de la culture au niveau mondial. Son engagement dans ce domaine n’a jamais failli avec des accompagnements multiformes en faveur des artistes.

Considéré comme le plus grand réseau mondial d’organisations et d’institutions musicales fondé par l’UNESCO en 1949 comme organe consultatif et dédié à l’avancement de droits essentiels de la musique pour tous, l’objectif du CIM est de défendre un accès à la musique permettant un apprentissage, une expérimentation, la possibilité de créer et de s’exprimer à travers cet art.

Le CIM rassemble des personnes, des idées et des actions sous l’égide des cinq droits de la musique. Il sensibilise et encourage ses membres et les autres acteurs culturels par des actions de plaidoyer en faveur des cinq droits de la musique dans la société et auprès des décideurs dans les domaines de l’éducation artistique, des politiques et de l’industrie, l’agrégation de l’expertise des organisations et institutions musicales soutenant les cinq droits de la musique, la facilitation et la mise en œuvre d’initiatives faisant avancer les cinq droits de la musique. La communauté musicale du CIM comprend 1 000 organisations œuvrant dans 150 pays du monde.

