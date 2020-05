L’Agence Prestige Consulting a procédé, le jeudi 30 avril dernier, à son siège sis à Magnabougou projet, à l’enregistrement du troisième numéro du format studio de l’émission “Maxi Tour School”. Cet enregistrement a été une occasion pour le patron de Prestige Consulting, Ismaël Ballo dit Ballody, de parler sur le nouveau format de l’émission et ses objectifs.

Delon Ballody, depuis janvier 2020, le monde est confronté à une pandémie qui a fait des milliers de victimes. Pour lutter contre la propagation de cette maladie, le gouvernement du Mali, à l’instar de plusieurs autres pays à travers le monde, a mis en place un certain nombre de mesures exceptionnelles, qui vont de la fermeture des écoles au couvre-feu, en passant par l’interdiction des regroupements, entres autres.

“Face à cette situation assez inquiétante, le Prestige Consulting, toujours fidèle à ses engagements d’accompagner l’école malienne à travers son émission phare “Maxi Tour School”, propose une toute nouvelle dimension qui s’adapte parfaitement bien avec le contexte actuel, afin de permettre aux élèves et étudiants de rester en contact avec les cours, sans être exposés au Covid-19″, a-t-il expliqué, avant d’ajouter que cette émission donne une occasion aux élèves du niveau fondamental et secondaire de bénéficier de cours de soutien sur les matières principales depuis le studio de Prestige Consulting avec des professeurs attirés.

Il a également précisé que cette initiative vient appuyer les efforts du gouvernement dans sa politique de sauver l’année scolaire 2019-2020, en dépit des multiples contraintes dont elle fait face depuis novembre 2019. “Des jeux-concours seront organisés à l’endroit d’un groupe d’élèves restreint en regard au respect des mesures barrières avec tous les dispositifs y afférents. Des professeurs attirés seront invités, afin de donner des cours et informations théoriques aux candidats sur le programme de l’année scolaire en cours”, dit-il.

En plus des cours de mise à niveau, il y aura des spots et messages de sensibilisation portant sur : les moyens de prévention et les mesures barrières du Covid-19 ; les messages à l’endroit des parents afin qu’ils s’engagent dans la protection et l’encouragement des enfants surtout les filles à suivre les cours dispensés à la télévision et à la radio, tout en réduisant la charge des tâches ménagères et la prévention des violences ainsi que la prise en charge des cas pendant cette période pandémique à travers la promotion du numéro vert : 80333

Enfin, il a indiqué que le Prestige consulting, dans cette entreprise, bénéficie de l’accompagnement de partenaires engagés pour la promotion de l’éducation de façon générale et des filles de façon spécifiques, les droits humains et la lutte contre les violences basées sur le genre. Il s’agit de l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (Onufemmes) dans le cadre du projet conjoint “Autonomisation des adolescentes et jeunes femmes à travers l’éducation au Mali”, projet Koica.

Mahamadou TRAORE

