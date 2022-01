Porteur d’un message du Président de la Transition, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en compagnie de son collègue de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga a été reçu par le Président en exercice de la Cédéao le samedi 8 janvier 2021. A sa sortie d’audience, il a été demandé à la Cédéao de dépêcher une équipe technique au Mali pour échanger avec la partie malienne pour évaluer cette proposition sur un plan technique et voir dans quelles mesures les deux parties peuvent arriver à un compromis sur la base de cet examen.

Selon le ministre Diop, ce message avait trait à la tradition au Mali. Le gouvernement avait soumis une proposition initiale à la Cédéao concernant la durée de la transition à la suite de cette proposition, le Président en exercice a dépêché SEM Goodluck Jonathan, médiateur de la Cédéao pour le Mali afin de demander aux autorités de réexaminer cette proposition qui a été faite dans un esprit de trouver un compromis entre les parties. « C’est dans ce cadre que le Président de la Transition soucieux de maintenir le dialogue et une bonne coopération avec la Cédéao nous a dépêché auprès de ses pères avec une nouvelle proposition à soumettre à la Cédéao pour l’examen du Président en exercice et la considération par la conférence des chefs d’État et de gouvernement », explique-t-il. A l’entendre, cette proposition tient compte de la nécessité pour le Mali de pouvoir réaliser les actions prioritaires notamment les réformes politiques et institutionnelles dans une durée qui est assez acceptable.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :