9E édition du Focac à Beijing : Les pays de l’AES unissent leurs forces pour mobiliser les partenaires

A l’occasion du 9e Forum de Coopération Sino-Africaine (FOCAC) à Beijing, les Premiers ministres du Burkina Faso et du Niger ont été reçus en audience, le 3 Septembre 2024, par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, également Président en exercice de la Confédération des États du Sahel (AES). Ensemble, ils ont discuté des attentes et des priorités communes que les pays de la Confédération entendent présenter lors de ce forum stratégique.

En marge de cet événement de grande envergure, visant à renforcer les liens économiques entre la Chine et l’Afrique, le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, a rencontré les Premiers ministres du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, et du Niger, Ali Lamine Zeine. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, que le Colonel Goïta préside depuis juillet dernier. Les discussions ont principalement porté sur les priorités que les pays de l’AES souhaitent mettre en avant lors du forum. Celles-ci concernent notamment l’attraction d’investissements chinois dans des secteurs clés comme les infrastructures, l’énergie, les mines, et surtout la sécurité.

“Ce forum représente une opportunité stratégique pour le Burkina Faso, le Mali, et le Niger de consolider leurs relations économiques avec la Chine et de mobiliser des ressources pour le développement de leurs économies respectives”, a déclaré le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeine, lors d’une interview.

Cette rencontre entre les Chefs de Gouvernement de l’AES et le Président de leur Confédération, à Beijing témoigne de la volonté commune de nos États de parler d’une seule voix sur la scène internationale et de tirer parti de la coopération sino-africaine pour renforcer leur développement économique et sécuritaire. Le 9e Forum de Coopération Sino-Africaine devient ainsi une plateforme propice pour l’AES, offrant des perspectives de collaboration étroite avec la Chine dans des domaines critiques pour l’avenir du Sahel.

Commentaires via Facebook :