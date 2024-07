Le Centre International de Conférence de Bamako a brillé le samedi 27 juillet sous les couleurs de la célébration du 30ème anniversaire de la journée nationale de la libération du Rwanda « « KWIBOHORA 30 ». Organisée par l’Ambassade de la République du Rwanda au Mali en collaboration avec la communauté rwandaise au Mali, la présente cérémonie animée sous le thème « Rwanda’s journey continues » a enregistré la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, celle de l’Ambassadeur de la République du Rwanda au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Guinée –Bissau et au Cap Vert, M. Jean Pierre Karabaranga ainsi que des personnalités du corps diplomatiques accrédités au Mali, des membres du gouvernement.

La communauté rwandaise au Mali a respecté la traditionnelle célébration de l’anniversaire de la journée nationale de la libération du Rwanda, journée historique marquant le début d’une nouvelle ère pour ce pays tant en terme de reconstruction qu’en terme de réconciliation. La fin du Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi (7 avril au 4 juillet 1994) est un fait qui a marqué le monde. La date du 4juillet est marquée dans les annales et la « KWIBOHORA » célébrée partout dans le monde, au Mali la « KWIBOHORA 30 » a été célébrée ce jour 27 juillet. Elle a une fois de plus regroupé la communauté rwandaise au Mali, son ambassadeur accrédité au Mali et leurs amis et sympathisants dont le représentant du Président de la Transition, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires Etrangères, et de la Coopération Internationale du Mali.

Dans son intervention, M. Jean Pierre Karabaranga a eu faire revivre la quintessence de cette célébration. La journée nationale de libération, « KWIBOHORA » marque l’arrêt du Génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. La journée nationale de libération rappelle également les choix de responsabilité, d’unité du peuple rwandais, a fait savoir M. Karabaranga. Qui soutient que depuis 30 ans le Rwanda est devenu un pays paisible et engagé sur le chemin de la prospérité, où chacun a sa place sans aucune distinction. Poursuivant, il note que la présente célébration est l’occasion de rappeler le bilan de différentes réalisations et acquis obtenus au cours des 30 dernières années. Il s’agit des progrès dans différents secteurs (santé, économie, culture, éducation, infrastructures, TIC, tourisme, culture, promotion du genre etc).

« Le Gouvernement Rwandais, dirigé par SEM Paul KAGAME, Président de la République, animé par une vision transformatrice a mis sur pied des mécanismes et des actions concrètes qui garantissent et instituent l’inclusion, la transparence et la lutte contre la corruption, dans la gestion des affaires publiques. », a-t- il dit. Tout en précisant que ‘le Rwanda est guidé par la Vision 2050 qui définit clairement les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires et le travail qui doit être accompli par les Rwandais et leurs partenaires pendant cette période’ . L’Ambassadeur de la République du Rwanda au Mali, a également insisté sur la bonne santé des relations fraternelles et de coopération qui unit le Rwanda au Mali. Des propos soutenus par ceux du ministre Abdoulaye Diop qui déclare que ‘le renforcement des relations bilatérales entre le Rwanda et le Mali reste une priorité du gouvernement malien’. Qui selon ses dires pourront se concrétiser par le renforcement des liens commerciaux, économique très fort et humains entre les deux pays. M. Diop n’a pas oublié de féliciter le Président Paul KAGAME pour sa réélection gage de la confiance du peuple rwandais à son égard.

Cette soirée a également été marquée par des prestations notamment : des danses traditionnelles rwandaises interprétées par la Troupe locale de la communauté rwandaise au Mali, la projection d’un film sur les 30 ans des Forces de Défense du Rwanda, et surtout l’allumage des 30 bougies qui marquent le 30ème anniversaire de la journée nationale de la libération.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

