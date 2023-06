En début de semaine, la région de Ségou était au centre de toutes les attentions. En plus de la cérémonie de relance des activités de l’usine Comatex, le chantier de la construction et de bitumage d’un tronçon de 45km entre Banankoro et Dioro a été également ouvert par le Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta.

Long de 45km, ledit tronçon sera construit pour un montant total de 23 848 543 092 F CFA et entièrement supporté par le budget national, selon la cellule de communication du ministère des transports et des infrastructures.

Sa réalisation, d’après la même source, devra contribuer à lutter contre la pauvreté grâce à sa possibilité à désenclaver les localités traversées que sont : Banankoro, Diarabougou, Hamdalaye, Togou, Soké, Dougounikoro, Kominé et Dioro. Ce qui devra également permettre un meilleur acheminement des productions agricoles en direction des zones de consommation et de commercialisation à l’intérieur du pays. Les marchés de ce projet routier sont passés avec des sociétés maliennes tant pour les travaux que pour le contrôle et la surveillance.

A C.

