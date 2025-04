Les Etats-Unis ont récemment imposé des droits de douane, sous divers prétextes, à tous leurs partenaires commerciaux, y compris la Chine et les pays africains, compromettant gravement les droits et intérêts légitimes des nations, violant gravement les règles de l’Organisation mondiale du commerce, nuisant gravement au système commercial multilatéral fondé sur les règles et perturbant gravement la stabilité de l’ordre économique mondial. Le gouvernement chinois condamne vivement cette mesure et s’y oppose fermement.

es mesures prises par les Etats-Unis violent les principes économiques fondamentaux et les normes du marché, ne tiennent pas compte des résultats équilibrés obtenus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales et ignorent le fait que les Etats-Unis bénéficient depuis longtemps de manière substantielle du commerce international. L’utilisation des droits de douane comme arme de pression extrême à des fins égoïstes est un exemple typique d’unilatéralisme, de protectionnisme et d’intimidation économique. Sous couvert de soi-disant “réciprocité”, les Etats-Unis s’engagent dans des jeux à somme nulle et recherchent essentiellement l'”Amérique d’abord” et l'”exceptionnalisme américain”.

Les Etats-Unis exploitent les droits de douane pour renverser l’ordre économique et commercial international existant, en donnant la priorité aux intérêts américains plutôt qu’au bien commun mondial et en sacrifiant les intérêts légitimes des pays du monde entier pour servir leur propre agenda hégémonique.

Les Etats-Unis doivent voir les graves conséquences de leurs guerres tarifaire et commerciale ces dernières années. Le ministre chinois des Affaires étrangères M. Wang Yi a posé de telles questions : Le déficit commercial a-t-il augmenté ou diminué ? L’industrie manufacturière est-elle devenue plus compétitive ou moins compétitive ? L’inflation s’est-elle atténuée ou aggravée ? Les Américains vivent-ils mieux ou pire ? La réponse est bien claire ces quelques jours après les nouvelles mesures prises par les Etats-Unis.

L’augmentation des droits de douane américaine perturbera les chaînes d’approvisionnement mondiales. Non seulement ils impactent les prix des produits finaux, mais ils augmentent également les coûts de production à chaque étape de la chaîne industrielle. De plus, ces mesures entraîneront une hausse des coûts logistiques, une distorsion dans l’allocation des ressources du marché et menaceront gravement la stabilité des chaînes d’approvisionnement globales.

L’augmentation des droits de douane américaine provoquera des turbulences sur les marchés financiers et accentuera les risques de récession économique. La politique tarifaire américaine a déjà déclenché d’importantes fluctuations sur les marchés financiers internationaux.

L’augmentation des droits de douane sapera les règles commerciales multilatérales. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) stipule clairement que ses membres ne doivent pas unilatéralement relever les tarifs douaniers, mais résoudre les différends via des négociations. Cependant, les Etats-Unis ont régulièrement contourné l’OMC ces dernières années, invoquant abusivement des prétextes comme les “pratiques commerciales déloyales” pour justifier leur protectionnisme. Cette approche porte gravement atteinte à leur réputation sur la scène internationale.

L’Afrique est aussi victime de l’unilatéralisme et de protectionnisme américain. Au moment où les pays africains s’efforcent de promouvoir leur développement national, l’imposition par les Etats-Unis de droits de douane perturbe le rythme de la relance mondiale, inflige des chocs injustifiés à l’économie africaine. Le renouvellement de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (Agoa) devient incertain, sans compter la brutale fermeture de l’USAID et la suspension de ses projets en cours. Tous ceux exacerbent la vulnérabilité économique du continent.

Contrairement aux Etats-Unis qui déploient une guerre tarifaire mondiale, des blocages technologiques et des sanctions financières, la Chine, en tant que grand pays responsable en voie de développement et la deuxième économie mondiale, continuera à ouvrir ses portes de plus en plus largement, incarnant par ses actes concrets une mondialisation économique inclusive et mutuellement bénéfique, tout en partageant les opportunités de sa modernisation avec le monde en réalisant des bénéfices mutuels.

Durant le Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), la Chine a annoncé un traitement tarifaire nul pour les lignes tarifaires à 100% en faveur des pays africains les moins avancés (PMA) qui entretiennent des relations diplomatiques avec elle. Dans le cadre du Focac, la Chine et les pays africains renforceront solidement la coopération dans l’énergie, les infrastructures, la mine, la santé, la culture et d’autres domaines structurants, axés sur les Dix actions de partenariat sino-africain, pour un développement commun et les intérêts de tous.

L’ouverture et la coopération sont une tendance historique. Le développement est un droit universel pour tous les pays, et non le privilège de quelques-uns. La Chine est prête à coopérer avec tous les pays amis à défendre le principe de la consultation étendue, de la contribution conjointe et du partage des bénéfices, à adhérer à un véritable multilatéralisme, à s’opposer conjointement à toutes les formes d’unilatéralisme et de protectionnisme, et défendre le système international avec les Nations unies en son centre et le système commercial multilatéral centré sur l’OMC.

