Concevoir un programme qui tient compte de la vision de la refondation centrée sur la refondation d’un citoyen de type nouveau, respectueux de l’autorité, de l’ordre et du mérité. C’est l’objectif de cet avant-projet du Programme National d’Education aux Valeurs (PNEV) qui a été présenté au ministre de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga, le vendredi dernier, par le comité d’expert, lors de la 2ème session du comité de pilotage.

Ainsi, la présentation du rapport d’étape des travaux du comité d’expert est le résultat appréciable de plusieurs séances de travail et d’échanges entre les différents acteurs dont le souci permanent est la réussite de la mission du comité de pilotage.

Pour le ministre en charge de la Refondation, Ibrahim I Maïga, la tenue de la 2ème session du Comité de pilotage du processus d’élaboration du Programme national d’éducation aux valeurs intervient dans un contexte marqué par la réaffirmation de la volonté politique des hautes autorités de la transition de faire de l’éduction aux valeurs un des leviers de la refondation de notre Etat. « Considérant que la démarche méthodologie, au regard de ses différentes phase, a été bien conçue et mieux appréhendée, je n’ai eu aucun doute que les résultats escomptés seront atteints à la fin du processus quoique laborieux », a indiqué le ministre Maïga. Et d’ajouter : « Avec le adresse et professionnalisme, le Comité d’experts avait su montrer la grande expertise pour laquelle nous lui avons cru. Le rapport d’étape était tout simplement d’une hauteur intellectuelle. En effet, la poursuite des écoutes et l’exploitation des contributions de différentes personnalités sollicitées ont permis de réfléchir à des axes stratégiques d’un plan d’action du Programme National d’Education aux Valeurs ».

Les experts ont élaboré un document de 85 pages qui s’articule en sept grand axe : Approche introductive à l’éducation aux valeurs, proposition de programme national d’éducation aux valeurs, phénomène des mutations de l’environnement et nouvelle dynamique des valeurs, mécanisme de veille, de suivi et d’évaluation d PNEV.

