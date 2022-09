Cette société privée de droit malien a offert deux camions Benne et une chargeuse à la mairie de la CVI et un camion Benne à la MCA de Bamako

Dans le cadre de ses activités d’Enterprise citoyenne, et pour accompagner les actions de développement du Gouvernement et des Collectivités locales, la Direction générale de la société TOGUNA AGRO-INDUSTRIES a offert 2 camions Benne de 10 roues et une (1) Chargeuse à la mairie de la CVI, et 1 camion Benne de 10 roues à la Maison centrale d’arrêt de Bamako (MCA) pour les aider dans leurs programmes d’assainissement et de gestion des ordures. La cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires a eu lieu le lundi 26 septembre dernier dans la cour de ladite société sise à Faladié, sous la présidence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et de Développement durable, Modibo Koné. C’était en présence du Directeur général de Toguna Industries, Oumar Guindo, du maire de la CVI, Boubacar Keita et du Directeur général (DG) de la MCA, Colonel Adama Guindo, ainsi que plusieurs autres invités de marque.

« Pour accompagner les actions de développement du Gouvernement et des Collectivités locales dans leurs efforts d’assainissement nous avons décidé de faire un don de matériels à la commune VI, notre commune, et à la Maison centrale d’arrêt de Bamako », a rappelé le DG de Toguna Industries. L’assainissement étant nécessaire pour le bien – être des populations, selon Oumar Guindo, cette cérémonie vient après plusieurs autres similaires dont ont bénéficié par le passé les communes de Mopti et d’autres communes du district de Bamako. « J’ajouterai également que dans le cadre plus général de ses activités d’entreprise citoyenne, TOGUNA ne cesse d’apporter son soutien aux communautés notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture et du développement du genre », a-t-il ajouté. Avant de conseiller aux bénéficiaires de ces dons d’en faire un bon usage pour le bonheur de nos populations.

Quant aux bénéficiaires, le maire de la CVI, Boubacar Keita et celui du DG de la MCA, Col Adama Guindo, ils ont tous apprécié ces dons de la société Toguna Industries à leur juste valeur. Avant de s’engager à faire un bon usage à ces matériels.

Notons que le Groupe TOGUNA est une Société privée de droit malien qui évolue dans divers secteurs d’activités, notamment : TOGUNA AGRO-INDUSTRIES ; TOGUNA-SARL ; TOGUNA MOTORS. La société emploie 889 permanents.

AMTouré

