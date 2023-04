Guinée-Siguiri : un féticheur activement recherché pour avoir prédit la chute de la junte

Après avoir prédit la chute du pouvoir du CNRD dans 28 jours, plusieurs membres de la famille du féticheur, Mofa Sory Dounoh, ont été arrêtés ce lundi 24 avril 2023, a appris la rédaction locale de Guineenews.

Dans une vidéo de 12 minutes diffusée sur les réseaux sociaux, le résident de la sous-préfecture de Doko prédit la chute du pouvoir du CNRD en ces termes : « Ce pouvoir va chuter dans 18 ou 28 jours sans problème. Ceux qui sont en haut vont se retrouver au bas de l’échelle. Je ne mens jamais, en plus je ne fume pas et je ne bois pas d’alcool. Mais je dis ce que mes fétiches me révèlent et cela ne m’a jamais trahi. »

Pour le moment, le féticheur est introuvable et activement recherché par les services de sécurité. Face à cette situation, une source familiale nous a déclaré que les forces de l’ordre auraient effectué une descente dans la famille de Mofa Sory Dounoh tard dans la soirée, arrêtant ses deux épouses et l’un de ses apprentis. Les deux véhicules qui étaient stationnés dans sa concession ont été emportés par la mission.

Source : guineenews.org

