“Mon comportement est inexcusable”: P.Diddy réagit à la vidéo de violence envers son ex-compagne

Le rappeur américain Sean “Diddy” Combs s’est excusé dimanche pour son comportement “inexcusable” et “dégoûtant” après la diffusion par CNN d’une vidéo montrant un déchaînement de violence de sa part contre son ancienne compagne, la chanteuse de R&B “Cassie”, en 2016 dans un hôtel de Los Angeles.

“Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable”, a déclaré la star mondiale et milliardaire new-yorkaise du hip-hop dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Il ajoute être “dégoûté” par ce que l’on voit à l’écran et explique que depuis, il s’est fait soigner, notamment contre ses addictions. “Je suis vraiment désolé”, ajoute-t-il.

It’s disgusting to see people defend P. Diddy just because he’s a black man

This black man you are protecting beat the living crap out of a black woman on camera. Imagine what he did off camera

You can’t say the White man is the reason he became an abuser

I’m calling on Al… pic.twitter.com/4EdSg8Z9U4

— Terrence K. Williams (@w_terrence) May 18, 2024