Quinzambougou : Un homme violent au cachot

La semaine dernière, le commissariat de police de Quinzambougou a mis le grappin sur un individu en possession d’arme à feu, de munitions et de produits psychotropes à Bakaribougou, un secteur relevant de leur compétence en Commune II du District de Bamako. Identifié comme « IM », cet individu âgé de 27 ans a été interpellé pour des faits de « violences physiques et verbales avec des injures graves et menaces ».

Peu de temps avant, certainement sous l’effet de stupéfiants, l’homme s’en était pris (verbalement d’abord, puis physiquement) à de nombreuses personnes, souvent sans raisons apparentes. Ainsi, son interpellation fait suite à une plainte déposée au commissariat ‘’IM’’ a été alpagué à Bakaribougou par les enquêteurs sur instruction du commissaire divisionnaire de police, Issa Sangaré, en possession d’une arme à feu de fabrication artisanale, avec des munitions et de produits psychotropes.

Auditionné, l’homme a reconnu les faits, sans ambages. Il a ensuite été découvert qu’il était un véritable récidiviste. Il avait été interpellé une première fois par la même unité de sécurité pour détention et consommation de produits stupéfiants. Selon les policiers, les investigations se poursuivent, afin d’interpeller d’éventuels complices.

Dans la même dynamique, le 28 décembre 2024, les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat, ont pu récupérer une moto issue d’un cas de braquage, survenu le 27 décembre 2024, vers 05 heures du matin, à la périphérique de N’Gomi, un quartier périphérique de la Commune III du District de Bamako. Il s’agit d’une moto taxi dont le conducteur avait fait une déclaration de perte et porté plainte contre X.

L’engin a été retrouvé à Bagadadji et restitué à son propriétaire après vérification. La justice devra se prononcer sur le sort à réserver au suspect. Le commissaire de Quinzambougou a salué le travail de ses hommes avant d’exhorter la population à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de l’ordre.

