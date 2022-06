Les localités de Diallassagou, Dianweli et Deguessagou dans le Cercle de Bankass ont été attaquées dans la nuit du samedi au dimanche dernier par des hommes lourdement armés.

Le bilan officiel est de 132 civils froidement tués. Cette tuerie, d’après le gouvernement, a été perpétrée «par les combattants de la Katiba du Macina de Amadou Kouffa dont plusieurs, parmi les auteurs, ont été formellement identifiés».

En cette période de deuil national, une forte délégation ministérielle composée du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué, de la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, de la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founè Coulibaly et du ministre délégué auprès de la ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra, s’est rendue hier à Diallassagou, Dianweli et Deguesagou pour exprimer la compassion et la solidarité des plus hautes autorités et rassurer les populations locales.

La délégation était accompagnée par le gouverneur de la Région de Bandiagara, Sidi Mohamed El Béchir, le maire de la Commune de Diallassagou, Amadou Guindo, le préfet de Cercle de Bankass, le colonel Aly Sidibé et le président du Conseil de cercle de Bankass, Amadou Yaro. Les ministres se sont rendus successivement à Diallassagou, Dianweli et Deguesagou pour échanger avec les populations locales, les parents des victimes et les rescapés. Ils ont également fait des prières sur les tombes des défunts.

Une grande rencontre a eu lieu à Diallassagou avec les autorités locales au cours de laquelle les membres du gouvernement ont déclaré que toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des populations. Au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, les visiteurs ont présenté les condoléances de la Nation aux parents des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Une enveloppe symbolique a été remise aux trois villages endeuillés.

Dans son communiqué du lundi, le gouvernement a indiqué que les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Il a appelé à la communion des cœurs et des esprits des Maliens face à cette épreuve et réitéré que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens restent sa priorité absolue.

Abdoul Kader GUINDO

Amap-Bankass

