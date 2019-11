–Maliweb.net- Cette découverte macabre de 20 corps dans le village de Peh, cercle de Bankass, est intervenue à l’après midi du mercredi 13 novembre dernier, selon un communiqué du gouvernement. Les unités des Forces Armées du Mali basées à Ouenkoro qui ont fait cette découverte alors qu’elles intervenaient dans cette localité pour circonscrire une attaque en cours par des individus non encore identifiés.

Selon communiqué du gouvernement, la promptitude des FAMa a permis de déjouer cette attaque des assaillants qui œuvrent pour faire semer la terreur sur les bandes frontalières du pays. Il précise que ces individus non identifiés étaient habillés en tenue de chasseur. « À l’arrivée des FAMa, ils ont abandonné les troupeaux volés et se sont repliés », explique le communiqué, ajoutant qu’une fouille des FAMa dans les campements voisins a abouti à la découverte 20 corps abandonnés dont certains dans des puits. Les corps ont aussitôt été inhumés par l’armée. Le Gouvernement a félicité la promptitude avec laquelle FAMa ont secouru les populations en détresse en présentant ses condoléances aux familles des victimes. Il a invité les populations à collaborer et à soutenir l’armée dans ce combat inlassable contre les forces obscurantistes qui, selon lui, œuvrent à saper tous les efforts de la cohésion sociale.

xxxxxxxxxxxxxx

Mali : 9 terroristes neutralisés à Mondoro par une offensive de l’armée

Une source bien introduite par la direction des informations et des relations publiques des armées fait état de la neutralisation de plusieurs djhadites dans la localité de Mondoro. Ce village a récemment fait les frais d’une attaque terroriste contre les forces armées de défense et de sécurité malienne. La source indique que l’offensive militaire a été menée, hier vendredi, et a permis de neutraliser 9 terroristes, de saisir un pistolet mitrailleur et une moto dans cette localité située à 5 KM de Mondoro,Mopti.

Pour rappel, une récente offensive de ce genre avait permis d’interpeller 15 suspects, de saisir 40 barriques pleines de carburant et plusieurs matériels de combat.

Rassemblées par Siaka DIAMOUTEN/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :