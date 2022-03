Dans la journée du lundi 14 mars 2022, vers midi, 18 personnes armées de « fusils gros calibre », ont attaqué et incendié la Mairie de Nongon Chouala et un bâtiment annexe. Les assaillants, venus à moto, ont emporté deux batteries blindées et des rouleaux de fil de fer électriques.

Nongon Chouala, devenu le lit des bandits armés depuis un temps, vient de subir une attaque de plus. Auparavant, ils étaient 7 motards à opérer dans le coin avec des armes à feu. Mais, dans la journée du lundi, vers midi, ces assaillants se sont renforcés en attaquant la mairie. Cette fois-ci, ils étaient au nombre de 18 motards à attaquer la mairie en cherchant à atteindre le maire, Yaya Traoré. Heureusement, ce dernier n’étant pas sur place, ils ont saccagé et brûlé les locaux avant de tirer à l’air, sans faire de victimes.

Après l’incident, le maire a expliqué que les assaillants sont venus à moto en tirant à l’air et en demandant après lui. Pour lui, l’Etat avait doté cette mairie de deux batteries de qualité qu’ils ont remportées avec eux. « Ils ont pris la direction de Kourouma, en disant à un vendeur d’essence qu’ils étaient venus pour enlever le maire et, comme le maire n’était pas sur place, ils ne feront pas de mal à personne » a souligné le maire Yaya Traoré.

A l’en croire, les assaillants ont expliqué qu’ils vont utiliser ces batteries pour fabriquer des glaces. Ils ont ensuite fait une mise en garde qu’ils ne toucheront à personne sauf si les autorités s’impliquaient pour les menacer. Avant d’ajouter que dans ce cas, il n y aurait pas de travaux champêtre dans la localité de Nongon Chouala, cette année. Et le maire de confirmer que ces motards sont installés au bord de la plaine de « Togowèrè », sur la colline de « Konni » à la frontière de Burkina Faso et sur la grande colline de « Nogowèrèso ». Pour le maire, ils étaient au nombre de 7 bandits de grand chemin, qui opéraient dans la zone, mais aujourd’hui, ils sont au nombre de 18. « J’ai fait tout mon possible pour informer le préfet. Même le vendredi passé, j’ai donné des infos par rapport à ces assaillants, mais je n’ai eu aucune réponse de sa part. Et aujourd’hui, j’ai appelé le préfet à 12h26, jusqu’à présent, pas de geste venant de lui. J’ai finalement quitté le village. Que Dieu nous sauve » a conclu Yaya Traoré.

Abréhima GNISSAMA

