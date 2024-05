Mali : Un refuge des groupes armés terroristes détruit par les FAMa dans le secteur de Nara

Au cours d’une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Nara, les Forces armées maliennes (FAMa) ont détruit mercredi dernier un refuge des groupes armés terroristes

L’état-major général des Armées l’a annoncé ce jeudi par le biais d’un communiqué, signalant que plusieurs terroristes ont été neutralisés. La hiérarchie militaire précise que les FAMa ont récupéré six motos ainsi que du matériel de guerre composé de radios parlantes, de lances roquettes anti-char, des gilets pare-balles, des AK-47 et des munitions.

L’État-major général des Armées salue l’engagement de nos hommes qui mènent une lutte implacable contre les terroristes. Cette mission de reconnaissance offensive intervient à un moment où les Forces de défense et de sécurité remportent des victoires éclatantes sur les théâtres des opérations.

Depuis quelques semaines, la traque et la destruction des ennemis de la nation continuent avec la mutualisation de tous les moyens. Le mais étant d’éradiquer toute forme de terrorisme et autres forces du mal sur notre territoire.

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, lors de la remise des drones de surveillance et de combat de type TB2 à l’Armée de l’Air, le 04 janvier dernier, estimait qu’une « paix durable » est bien possible au Mali ». Cela, tout en lançant un appel pressant aux frères maliens égarés à rejoindre la République pour le vivre-ensemble. Car, pour le colonel Sadio Camara, les ennemis de la Nation ne connaîtront point de repos dans leurs grottes.

Ce message a été bien attendu par un important groupe d’hommes armés, qui se est rendu aux FAMa le 28 avril, à Aguelhoc (Région de Kidal). Selon la source sécuritaire, ces hommes armés se sont présentés pour rendre volontairement tous leurs équipements constitués de cinq véhicules, des armements y comprenant des mitrailleuses, des munitions et divers équipements militaires.

L’État-major général des Armées rassure sur les bonnes dispositions en cours de traitement et de la gestion de ces hommes et des équipements reçus. Il salue cette initiative salvatrice, preuve de la prise de conscience des Maliens poussés et entraînés dans un combat inutile contre la Nation mère dont ils ignorent les desseins.

Souleymane SIDIBE

