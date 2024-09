(FCSA) Xi Jinping propose des actions de partenariat pour promouvoir conjointement la modernisation avec l’Afrique

BEIJING, 6 septembre (Xinhua) — La Chine et l’Afrique sont plus étroitement liées dans leur quête de modernisation, alors que le président chinois, Xi Jinping, a annoncé jeudi à Beijing l’élévation des relations Chine-Afrique et dévoilé dix actions de partenariats.

Dans son discours inaugural à la cérémonie d’ouverture du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), M. Xi a proposé de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle.

Il a également proposé de rehausser les relations sino-africaines à une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle.

UNE VISION DE MODERNISATION POUR LE SUD GLOBAL

Dans son discours, M. Xi a qualifié la modernisation de “droit inaliénable de tous les pays du monde”, déclarant qu’il n’y aurait pas de modernisation mondiale sans celle de la Chine et de l’Afrique.

Selon lui, la recherche commune de la modernisation par la Chine et l’Afrique lancera une vague de modernisation du Sud global et écrira un nouveau chapitre dans la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Il a appelé à promouvoir conjointement une modernisation marquée par la justice et l’équité, l’ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l’inclusion, le respect de l’écologie, ainsi que la paix et la sécurité.

Les propos de M. Xi ont été bien accueillis par les participants. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a mis l’accent sur la nécessité pour la Chine et l’Afrique de travailler dans un esprit de coopération et de collaboration.

“La Chine a une longue histoire d’amitié et de solidarité avec le peuple de l’Afrique depuis de nombreux siècles. Nous remercions la Chine de continuer d’élargir et de développer cet esprit de coopération et de collaboration avec notre continent”, a-t-il noté.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a qualifié les partenariats de la Chine avec le continent africain de pilier majeur de la coopération Sud-Sud.

“Le développement rapide et remarquable de la Chine, y compris l’éradication de la pauvreté, offre une richesse d’expérience et d’expertise. L’Afrique peut maximiser le potentiel du soutien de la Chine dans des domaines allant du commerce à la finance, en passant par la technologie”, a déclaré M. Guterres.

DES ACTIONS DE PARTENARIAT CONCRETES

Afin de matérialiser la vision de modernisation, M. Xi a proposé dix actions de partenariat qui seront mises en œuvre au cours des trois prochaines années, couvriront les domaines de l’inspiration mutuelle entre civilisations, de la prospérité du commerce, de la coopération sur les chaînes industrielles, de l’interconnexion, de la coopération pour le développement, de la santé, du développement de l’agriculture au bénéfice de la population, des échanges humains et culturels, du développement vert et de la sécurité commune.

M. Xi a indiqué que pour l’inspiration mutuelle entre civilisations, la Chine était prête à travailler avec l’Afrique pour bâtir une plateforme sino-africaine d’échanges d’expériences sur la gouvernance, un réseau Chine-Afrique de connaissances sur le développement et 25 centres d’études sur la Chine et l’Afrique. La Chine invitera 1.000 personnalités de partis politiques africains à venir en Chine afin d’approfondir les échanges d’expériences sur l’édification des partis politiques et la gouvernance d’Etat.

En ce qui concerne la prospérité commerciale, M. Xi a affirmé que la Chine élargirait de sa propre initiative et de façon unilatérale l’ouverture de son marché, et qu’elle a décidé d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. Premier pays parmi les grands pays en développement et les principales économies du monde à adopter cette mesure, la Chine entend faire du grand marché chinois une grande opportunité pour l’Afrique, a noté M. Xi.

Pour renforcer la coopération sur les chaînes industrielles, la Chine travaillera avec l’Afrique à développer la zone pilote Chine-Afrique pour la coopération économique et commerciale approfondie et à lancer un programme de renforcement des capacités des PME africaines. La Chine construira avec l’Afrique un centre de coopération sur les technologies numériques et réalisera sur le continent 20 projets de démonstration du développement numérique, afin d’embrasser ensemble la nouvelle vague de la révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle, a poursuivi M. Xi.

En termes d’action de partenariat pour l’interconnexion, la Chine mettra en œuvre 30 projets d’interconnexion des infrastructures en Afrique et travaillera avec ses partenaires africains à une coopération de qualité dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”, selon M. Xi.

S’agissant de la coopération pour le développement, la Chine entend publier avec la partie africaine la Déclaration conjointe sur l’approfondissement de la coopération dans le cadre de l’Initiative pour le développement mondial et réalisera en Afrique 1.000 projets de bien-être social Petits et Beaux, a ajouté M. Xi.

En ce qui concerne l’action de partenariat pour la santé, M. Xi a affirmé que la Chine travaillerait avec l’Afrique à créer une alliance des hôpitaux chinois et africains et des centres de médecine conjoints. Elle enverra en Afrique 2.000 professionnels médicaux et réalisera 20 projets d’infrastructures médicales et de lutte contre le paludisme.

Pour le développement de l’agriculture au bénéfice de la population, la Chine fournira à l’Afrique des aides alimentaires d’urgence d’un milliard de yuans (environ 140 millions de dollars), enverra 500 agronomes dans les pays africains, et créera une alliance Chine-Afrique pour l’innovation scientifique et technologique agricole. La Chine encouragera l’investissement et l’opération des entreprises chinoises et africaines dans les deux sens et veillera à ce que la valeur ajoutée des industries reste en Afrique et qu’au moins un million de postes d’emploi soient créés pour le continent.

En termes d’échanges humains et culturels, la Chine travaillera avec l’Afrique à créer un institut d’ingénierie et à mettre en place dix Ateliers Luban. Elle proposera 60.000 places de formation en faveur notamment des femmes et des jeunes africains, a encore dit M. Xi.

Quant au développement vert, la Chine mettra en place 30 projets d’énergies propres en Afrique, créera un forum Chine-Afrique sur l’utilisation pacifique des technologies nucléaires, construira avec l’Afrique 30 laboratoires conjoints, et développera une coopération sino-africaine sur l’application de la télédétection par satellite et l’exploration de la Lune et de l’espace profond.

Afin d’assurer la sécurité commune, la Chine entend instaurer avec l’Afrique un partenariat pour mettre en œuvre l’Initiative pour la sécurité mondiale et en faire un exemple de la coopération dans le cadre de cette Initiative. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d’un milliard de yuans, a ajouté M. Xi.

Pour assurer la mise en œuvre des dix actions de partenariat, le gouvernement chinois accordera à l’Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans dans les trois ans à venir, a conclu M. Xi.

Une déclaration conjointe sur la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle et un plan d’action du FCSA pour les trois prochaines années ont été adoptés jeudi lors du sommet.

Les nouvelles mesures annoncées par le président Xi Jinping sont une preuve supplémentaire de sa détermination constante à porter la coopération sino-africaine à un niveau plus élevé, a déclaré le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Fin

